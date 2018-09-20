البث المباشر
مصدر عسكري يمني: تدمير طقم ومدرعة للغزاة في الفازة بالساحل الغربي بعبوات ناسفة ومصرع وجرح من عليهما.
مراسل العالم: الهلال الأحمر يوصل 17 شاحنة محملة بالمواد الغذائية إلى بلدتي صيدا والنعيمة بريف درعا.
مراسل العالم: استشهاد يمني بنيران مرتزقة العدوان في منطقة عيريم بمديرية القبيطة في لحج.
مصدر عسكري يمني: تطهير عدد من المواقع وسقوط قتلى وجرحى من المرتزقة خلال العملية الهجومية في التبة الطويلة بمديرية حيفان في تعز.
مصدر عسكري في تعز: عملية هجومية على مواقع مرتزقة السعودية في التبة الطويلة بمديرية حيفان.
السيد الحوثي: مهما فعل العدوان بنا من جرائم فاننا سنصمد بوجهه
السيد الحوثي: ادعو اليمنيين الى النفير لمواجهة العدوان في الساحل الغربي
مراسل العالم: غارة عنيفة لمقاتلات العدوان السعودي على معسكر الصيانة بالعاصمة صنعاء الآن.
مراسل العالم: وحدة الهندسة تنفذ عدة كمائن لتحركات المرتزقة بصحراء الاجاشر في الجوف.
مراسل العالم : القوة الصاروخية اليمنية تطلق صاروخا باليستيا من طراز بدر1 على معسكر مستحدث للجيش السعودي شرق جيزان جنوب المملكة

مصر توقف استيراد الغاز في نهاية أكتوبر

مصر توقف استيراد الغاز في نهاية أكتوبر
الخميس ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨ - ١١:٣٣ بتوقيت غرينتش

توقع وزير المالية المصري، محمد معيط، أن يكون شهر أكتوبر المقبل، آخر شهر تقوم فيه البلاد باستيراد الغاز الطبيعي من الخارج.

العالم - مصر

وقال الوزير المصري، خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس الأربعاء، إن مصر حققت طفرة في إنتاج الغاز خلال الفترة الماضية، مؤكدا عزم الحكومة مواصلة إجراء إصلاحات.

وطمأن معيط المصريين بشأن الضرائب، وقال: "لن يحدث أي تغير في سعر الضريبة، لكن نسعى لإصلاح الثغرات التي نواجهها، كما نسعى للتحول إلى المدفوعات الإلكترونية لضبط المنظومة".

وجاء التصريح بعدما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية الاثنين الماضي، ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميا.

وفي وقت سابق، توقعت الوزارة زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي ليصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب غاز يوميا بنهاية العام المالي 2018-2019، الذي بدأ مطلع يوليو.

روابط ذات صلة

البورصة المصرية تواصل نزيف الخسائر

مصر تنشر وثيقة نادرة عن اتفاقية "كامب ديفيد"

مصر تعيش ايام اسوأ من عهد مبارك !

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد: عندما يقبل قائد الثورة راس اللواء قاسم سليماني

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:45 بتوقيت غرينتش

بلومبيرغ تشكك بقدرة الرياض على تمويل صفقة "سابك"

أبناء القطيف مهددون بالإعتقال لمشاركتهم بالمسيرات الحسينية

اليمن: سلاح الجو المسير يدك قوات التحالف بالساحل الغربي

 كمالوندي: التعاون بين طهران وموسكو سيستمر في مجال الطاقة النووية

سيدة تركية تثير غضب رواد المواقع بحديثها عن السوريين!

 صفي الدين: سنبقى إلى جانب المستضعفين في فلسطين واليمن

عاشوراء في البحرين.. استدعاءات واعتقالات وتخريب للشعائر

هل يوجد علاقة بين منتجات التنظيف وبدانة الأطفال؟

شاهد: سلاح جديد يدخل على خط المعارك الضارية ضد مرتزقة السعودية

إنطلاق الجولة الثانية من عملية تأمين المواكب الحسينية في ديالي

منظمة معاهدة الأمن الجماعي: 2,5 ألف داعشي نقلوا إلى المنطقة الأفغانية الباكستانية هذا العام

معركة محتدمة في مطار دمشق الدولي.. 

ماذا يفعل وفد سعودي في ريف دير الزور؟!

القوات اليمنية تطهر مواقع عسكرية جديدة جنوب تعز

اجواء محرم الحرام في ايران

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش

ليبيا تفرض رسوما على بيع العملات الأجنبية

آبي يحافظ على منصبه رئيسا لوزراء اليابان

الأکثر مشاهدة