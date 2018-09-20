مصر توقف استيراد الغاز في نهاية أكتوبر

العالم - مصر

وقال الوزير المصري، خلال مؤتمر صحفي، عقد أمس الأربعاء، إن مصر حققت طفرة في إنتاج الغاز خلال الفترة الماضية، مؤكدا عزم الحكومة مواصلة إجراء إصلاحات.

وطمأن معيط المصريين بشأن الضرائب، وقال: "لن يحدث أي تغير في سعر الضريبة، لكن نسعى لإصلاح الثغرات التي نواجهها، كما نسعى للتحول إلى المدفوعات الإلكترونية لضبط المنظومة".

وجاء التصريح بعدما أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية الاثنين الماضي، ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 6.6 مليار قدم مكعب يوميا.

وفي وقت سابق، توقعت الوزارة زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي ليصل إلى حوالي 7 مليارات قدم مكعب غاز يوميا بنهاية العام المالي 2018-2019، الذي بدأ مطلع يوليو.