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سامح شكري: السيسي سيطلب معاقبة الدول الداعمة للإرهاب

سامح شكري: السيسي سيطلب معاقبة الدول الداعمة للإرهاب
السبت ٢٢ سبتمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيطرح خلال كلمته في الجمعية العامة، قضية الإرهاب ومعاقبة الدول المساندة، لتلك الظاهرة التي تشكل تهديدا عالميا.

العالم - مصر

وأشار سامح شكري إلى أن السيسي سيؤكد على مواجهة شاملة وحازمة، من خلال تعاون واتساق كامل بين كل دول العالم.

وشدد شكري، في تصريحات للوفد الإعلامي، على هامش مشاركة السيسي في اجتماعات الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن التعامل الجزئي من الدول مع الإرهاب لن يأتي بثماره.

وأوضح قائلا "ما نرصده من حصول هذه المنظمات الإرهابية على أسلحة متطورة، يشير إلى وجود دعم من دول وتمويل لابد من مواجهته من المجتمع الدولي للقضاء التام على هذه الظاهرة".

وكشف وزير الخارجية المصري في وقت سابق السبت عن تطورات الأزمة مع قطر، حيث أكد تمسك الرباعي (مصر والسعودية والبحرين والإمارات) بالمطالب الـ13.

وشدد على أن موقف مصر ثابت لن يتغير مع دول المقاطعة وهما السعودية والإمارات والبحرين حتى تنفذ الدوحة المطالب.

يذكر أن منطقة الخليج تشهد حاليا توترا داخليا على خلفية إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 5 يونيو 2017 عن قطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية مع هذه الدولة الخليجية.

وتتهم هذه الدول السلطات القطرية بدعم الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، لكن قطر تنفي بشدة هذه الاتهامات، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة.

المصدر: "اليوم السابع" + موقع "المصريون"

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