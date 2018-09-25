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تركي آل الشيخ يعلن الانسحاب رسميا من الاستثمار في الرياضة المصرية

تركي آل الشيخ يعلن الانسحاب رسميا من الاستثمار في الرياضة المصرية
الثلاثاء ٢٥ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر وبيع عقود لاعبي نادي بيراميدز أو تسريحهم.

العالم - مصر

وجاء على لسان المذيع الرئيسي بقناة بيراميدز، مدحت شلبي القول: قرر المستشار تركي آل شيخ الانسحاب من الدوري المصري وإيقاف الاستثمار الرياضي في نادي بيراميدز وبيع كل عقود اللاعبين المقيدين في الفريق الأول لنادي بيراميدز.

مشيرا إلى: "إيقاف قناة بيراميدز مع توفير تركي آل شيخ للعاملين بالقناة أماكن عمل مميزة ويتعهد باستمرار العاملين بقناة بيراميدز لحين توفير البديل الأفضل".

وتابع: "نادي بيراميدز سيبقي تحت تصرف حسام البدري وهادي خشبة وأحمد حسن".

وكان تركي آل الشيخ، قد كتب على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك بشكل مفاجئ إنه يفكر في الانسحاب من الاستثمار في الرياضة المصرية.

وقال: أفكر جديا بالانسحاب من الاستثمار فى الرياضة فى مصر، هجوم غريب من كل جهة وكل يوم حكاية، ليه الصداع.

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