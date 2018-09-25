حماس تؤكد استمرار جهود القاهرة للتهدئة والمصالحة

العالم- فلسطین

وقال أبو زهري، لوكالة "فرانس برس"، إن "جهود الإخوة في مصر مستمرة في ملفي التهدئة مع المصالحة الفلسطينية، والتهدئة مع الاحتلال. ونحن في حماس متجاوبون مع هذه الجهود التي لم تتوقف".

وأوضح أن وفداً قيادياً من حركته "سيقوم بزيارة إلى القاهرة لم يتم تحديد موعدها، لمواصلة الجهود".

واتهم أبو زهري حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس محمود عباس بـ"أنها معنية بتعطيل الجهود المصرية". وتابع: "موقف فتح واضح. إنها ترفض التهدئة وهي تعمل كل جهد من أجل تعطيلها، رغبةً من فتح لإبقاء الضغط على قطاع غزة".

وأضاف: "لن تستسلم حماس ومعها الفصائل للأمر الواقع. نحن أعطينا الدور المصري أبعد مدى للتوصل إلى تفاهمات في ملفي التهدئة والمصالحة".

وتتولى مصر بالتعاون مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف جهود الوساطة بين الاحتلال الإسرائيلي من جهة و"حماس" والفصائل الفلسطينية من جهة أخرى لأجل التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.

وزار وفد أمني مصري برئاسة مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات العامة أحمد عبد الخالق، غزة السبت الماضي لساعات عدة التقى خلالها رئيس حركة "حماس" إسماعيل هنية، وتباحثا في "إنقاذ التهدئة"، بحسب قيادي في "حماس".

وعلى الرغم من تأكيده مفاوضات التهدئة، أشار أبو زهري، إلى أن "هناك تصعيداً متزايداً في مسيرات العودة (على حدود قطاع غزة) وتوسيع مساحتها وتنوع أدواتها للضغط على الاحتلال، لأن استمرار الحصار غير مقبول".