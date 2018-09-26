البث المباشر

السعودية ترحل معارضا مصريا بعد اعتقال دام 5 أشهر

السعودية ترحل معارضا مصريا بعد اعتقال دام 5 أشهر
الأربعاء ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

رحلت السلطات السعودية، معارضا مصريا، إلى بلاده، بعد اعتقال وإخفاء قسري استمر 5 أشهر، قبل أن يتم توقيفه بالقاهرة والتحقيق معه في قضيا تتعلق بمعارضته للانقلاب العسكري.

العالم - السعودية

وكشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات السعودية، رحلت الثلاثاء، "مصطفى أبو العلا حيدر"، بعد أن ألقت القبض عليه في المملكة، حيث كان يعمل هناك.

وقال الناشطون، إن "حيدر"، ألقي القبض عليه قبل 5 أشهر، من منزله في أبها، وظل مختفيا إلى أن تم ترحيله فجر الثلاثاء.

ولفت الناشطون، إلى أن أمن المطار سلم "حيدر"، للأمن الوطني (جهاز مخابراتي محلي)، لبدء التحقيقات معه.

وكشف الناشطون، أن هناك مواطنيين آخرين محبوسان في سجون المملكة، بشكل خارج إطار القانون، عقب اعتقالهما من مقر عملهم بالمملكة منذ أكثر من شهرين.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترحل فيها السلطات السعودية، مصريين معارضين، خاصة أن المملكة تعد من أشد المؤيدين للنظام المصري الحالي، منذ الانقلاب الذي قاده الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، إبان توليه وزارة الدفاع، على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 2013.

روابط ذات صلة

خلال 5 اشهر فقط.. السعودية تتقشف من جديد لخفض الإنفاق

ماسر القرار السعودي المفاجئ باستئناف الشحنات النفطية لمصر بعد قطيعة 5 اشهر؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ماتيس: الأسلحة النووية الروسية تشكل التهديد الرئيسي للولايات المتحدة

حزب فرنسي يقترح تأسيس مصرف خاص للتجارة مع روسيا وإيران

ريابكوف: لم يبق في سياسة أمريكا الخارجية غير التهديدات والعقوبات

مارسيل خليفة يحصل على وسام الفنون والآداب من فرنسا

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:45 بتوقيت غرينتش

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش

خبير في التنظيمات المسلحة: التدخل الروسي في سوريا أنقذ المنطقة من الإرهاب

العراق... المالكي يعين رئيسا لكتلة دولة القانون داخل البرلمان

اليمن..حقوق الانسان في ظل العدوان

ستيفين سيغال يروي تفاصيل عمله في وزارة الخارجية الروسية

احذر 7 عادات نفعلها يوميًا تهدد صحة العين.. أخطرها تسبب العمى!

ألمانيا تأمل في عودة السفير السعودي إلى برلين سريعا

هايلي تتهم موغيريني بـ"الأنانية والغطرسة"

فيديو؛ مشاهد من اقتحام القوات اليمنية لمواقع المرتزقة في الجبلية بالساحل الغربي

روسيا تحذر الغرب من شن هجمات ضد سوريا

ترامب يشكر روسيا وإيران وسوريا وتركيا على منعها إراقة الدماء في إدلب

نتنياهو يسعى لوساطة ترامب في الأزمة مع بوتين

كاتب سعودي يعتذر لـ"إسرائيل" عن ظلم الإعلام العربي!

من بادیة السویداء الی انقسامات داخل الجماعات الارهابية المسلحة في ادلب

حزب العمال وخلافاته مع الحكومة البريطانية

الأکثر مشاهدة