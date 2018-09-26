السعودية ترحل معارضا مصريا بعد اعتقال دام 5 أشهر

العالم - السعودية

وكشف ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات السعودية، رحلت الثلاثاء، "مصطفى أبو العلا حيدر"، بعد أن ألقت القبض عليه في المملكة، حيث كان يعمل هناك.

وقال الناشطون، إن "حيدر"، ألقي القبض عليه قبل 5 أشهر، من منزله في أبها، وظل مختفيا إلى أن تم ترحيله فجر الثلاثاء.

ولفت الناشطون، إلى أن أمن المطار سلم "حيدر"، للأمن الوطني (جهاز مخابراتي محلي)، لبدء التحقيقات معه.

وكشف الناشطون، أن هناك مواطنيين آخرين محبوسان في سجون المملكة، بشكل خارج إطار القانون، عقب اعتقالهما من مقر عملهم بالمملكة منذ أكثر من شهرين.

وهذه ليست المرة الأولى التي ترحل فيها السلطات السعودية، مصريين معارضين، خاصة أن المملكة تعد من أشد المؤيدين للنظام المصري الحالي، منذ الانقلاب الذي قاده الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، إبان توليه وزارة الدفاع، على أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 2013.