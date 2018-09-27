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السيسي يلتقى نتنياهو بمقر إقامته فى نيويورك

السيسي يلتقى نتنياهو بمقر إقامته فى نيويورك
الخميس ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى برئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلى بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، بمقر إقامته بنيويورك.

العالم - مصر

وقال المتحدث الرسمى باسم الرئاسة المصرية، بسام راضى بحث الجانبان سبل إحياء ما يسمى بعملية السلام، حيث أكد الرئيس المصري أهمية استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والاسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ذات الصلة، مشيراً إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية فى توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية وفق ما جاء في موقع "اليوم السابع" المصري.

بينما اعرب رئيس الوزراء الصهيوني عن تقديره لدور مصر الهام فى الشرق الأوسط وجهودها فى "مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام فى المنطقة."

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