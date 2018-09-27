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لقاء نتنياهو والسيسي يثير غضب المصريين والاسرائيليين على حد سواء

لقاء نتنياهو والسيسي يثير غضب المصريين والاسرائيليين على حد سواء
الخميس ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

الخبر واعرابه 

العالم - الخبر واعرابه 


الخبر: اللقاء الذي عقد بين رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اثار غضب الصهاينة بسبب عدم نصب العلم الاسرائيلي. كما انه في نفس الوقت اثار استياء المصريين الذين استنكروا لهاث السيسي وراء التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.
التحلیل: 

- رغم ان هذا ليس هو اللقاء الاول بين الرئيس المصري مع نتنياهو وانه تكرر مرة واحدة خلال الشهر الماضي على اقل تقدير، لكن المصريين ونظرا الى السابقة المظلمة التي حلقت في اذهانهم حيال اتفاقية كامب ديفيد ، اظهروا رد فعل قاسي حيال هذا اللقاء ، هذا في حين ان ملف التعاون العسكري بين النظام المصري و"اسرائيل" في صحراء سيناء الى جانب موافقة الحكومة المصرية قبل عدة اشهر على اقامة احتفالات الذكرى السبعين لتاسيس الكيان الصهيوني في الفنادق المصرية ، اثار استياء وسخط المصريين ايضا.

-تاكيد الرئيس الامريكي دونالد ترامب امس على حل الدولتين في الاراضي المحتلة والوعد الذي قدمه للكشف عن هذه المبادرة في غضون شهرين او ثلاثة، والائتلاف الاستراتيجي بين امريكا و الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي الى جانب الاردن ومصر تشير الى ان لقاء السيسي ونتنياهو هو مقدمة لتحقيق حلم ترامب بتقليل الحساسية تجاه القضية الفلسطينية . و على هذا الاساس يمكن فهم تبرير الوزير الصهيوني لعدم وضع علم كيانه في المفاوضات بين الجانبين المصري والاسرائيلي . وكان الوزير الصهيوني قد قال بأن وجود العلم في المفاوضات هو امر روتيني وغير مهم . هذه المسالة وان اثارت ردود فعل الاسرائيليين، لكن الحقيقة هي انها في مقابل جريمة  " تطبيع العلاقات بين العرب والاسرائيليين " لا  محل لها من الاعراب  .

 

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