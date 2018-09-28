البث المباشر
مراسل العالم في الجوف: مصرع العديد من مرتزقة العدوان إثر انفجار عبوة ناسفة بآليتهم في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف
مراسل العالم : وحدات من الجيش السوري تعثر خلال تمشيط الكهوف في الجرف الصخري لمنطقة تلول الصفا في بادية السويداء على كمية من الذخيرة والأسلحة للتنظميات الإرهابية
مراسل العالم عن مصدر عسكري : مصرع العديد من مرتزقة العدوان بانفجار عبوتين ناسفتين بهم في جبهة حيفان جنوب تعز
مراسل العالم : مصدر عسكري إعطاب مدرعة إماراتية لمرتزقة العدوان في جبهة حيفان بعبوة ناسفة
مراسلة العالم: مجلس حقوق الانسان يعتمد مشروع القرار البريطاني حول حقوق الانسان في سوريا.
مراسلة العالم: ممثل قطر في مجلس حقوق الانسان: نعلن تأييدنا الكامل للمشروع البريطاني حول سوريا.
مراسلة العالم: مجلس حقوق الانسان يرفض التعديلات الروسية حول مشروع القرار البريطاني حول سوريا.
مراسلة العالم: سوريا تدعو للتصويت ضد مشروع القرار البريطاني.
السفير السوري في مجلس حقوق الانسان حسام الدين الا: قائمة الدول الراعية لمشروع القرار لها تاريخ اسود في انتهاك حقوق الانسان من خلال فرض حصار لا اخلاقي على الشعب السوري.
السفير السوري في مجلس حقوق الانسان حسام الدين الا: مشروع القرار البريطاني احادي الجانب ويقفز عن واقع التدخلات الاجنبية ويصر على استهداف الحكومة السورية بطريقة انتقائية.

موسكو تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى روسيا

موسكو تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى روسيا
الجمعة ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى موسكو.

العالم - مصر

وجاء هذا التصريح لـقناة "روسيا اليوم"  والذي سيبث الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، والذي أكد فيه أيضا أن قرار تزويد سوريا بمنظومة "إس-300" لا رجعة فيه.

وأوضح بوغدانوف، أن الاتصالات الروسية الإسرائيلية تقتصر حاليا على وزارتي الخارجية والدفاع.

ونوه مبعوث الرئيس بوتين أن تركيا تتولى الفصل بين الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة في إدلب، ولا توجد مواعيد للعمليات العسكرية والخطوات السياسية خارج  تفاهمات مؤتمر أستانا.

وأشار إلى أن التحضيرات جارية لزيارة الرئيس بوتين إلى السعودية والجولة الرئاسية قد تشمل أكثر من بلد.

تصنيف :

روابط ذات صلة

السيسي يحضر اجتماعات الأمم المتحدة.. كيف تراه المعارضة؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

استقالة رئيس البرلمان الجزائري السعيد بوحجة

جيش الاحتلال يحذر المسافرين عبر مطار بيروت!

ميركل تحضّر لقمّة رباعية مع بوتين وأردوغان وماكرون

كندا تسحب جنسيتها الفخرية من زعيمة ميانمار

روسيا تكشف سبب عدم وجود مقاتلات لحماية الطائرة "إيل-20" بسوريا

الجيش الأمريكي "يعلن" عدد القتلى المدنيين في العراق وسوريا

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:45 بتوقيت غرينتش

"من أبغض شيئا أکثر من ذکره" هذا هو الصحيح عن السلوك الاسرائيلي تجاه ايران

الزاملي: اغتيال تارة فارس جاء نتيجة انتشار السلاح غير المرخص

موسكو تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى روسيا

بالفيديو..."العفو الدولية": إهمال طبي وإساءة معاملة متعمدة في السجون البحرينية

الإجرام الإرهابي لن يرهب الشعب الايراني

خبر سار لعشاق الكاكاو... اليكم التفاصيل!

شاهد.. ظريف لنتنياهو: أين تخفي سلاحك النووي؟

ملخص...انقلاب الصورة – شاهد هذه الدولة العربية التي لم تغب عنها الشمس

ملخص...مع الحدث – التمهيد لصفقة ترامب والرد الفلسطيني

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 10:00 بتوقيت غرينتش

الملك سلمان يضع أبناء شقيقه احمد تحت الإقامة الجبرية

خطيب جمعة طهران: لدينا قوات في البلاد تُحوِّل تل أبيب الى رماد

من إدلب الى روسيا والصين.. هل نشهد حربا عالمية ثالثة؟

الأکثر مشاهدة