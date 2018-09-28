موسكو تعلن عن زيارة مرتقبة للرئيس المصري إلى روسيا

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وجاء هذا التصريح لـقناة "روسيا اليوم" والذي سيبث الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، والذي أكد فيه أيضا أن قرار تزويد سوريا بمنظومة "إس-300" لا رجعة فيه.

وأوضح بوغدانوف، أن الاتصالات الروسية الإسرائيلية تقتصر حاليا على وزارتي الخارجية والدفاع.

ونوه مبعوث الرئيس بوتين أن تركيا تتولى الفصل بين الجماعات الإرهابية والفصائل المسلحة في إدلب، ولا توجد مواعيد للعمليات العسكرية والخطوات السياسية خارج تفاهمات مؤتمر أستانا.

وأشار إلى أن التحضيرات جارية لزيارة الرئيس بوتين إلى السعودية والجولة الرئاسية قد تشمل أكثر من بلد.