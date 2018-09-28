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السعودية ووزراء خارجية 6 دول يصدرون بيانا عاجلا بشأن سوريا

السعودية ووزراء خارجية 6 دول يصدرون بيانا عاجلا بشأن سوريا
الجمعة ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أصدر وزراء خارجية 7 دول أوروبية وعربية على رأسهم مصر والسعودية بيانا عاجلا بشان الاوضاع في سوريا.

العالم - سوريا

وبحسب الموقع الإلكتروني “عاجل”، وقّعت 7 دول أوروبية وعربية بيانا يقضي بضرورة تنسيق الجهود الدبلوماسية، وتوافر الإرادة السياسية لإنهاء الصراع في سوريا.

ونص البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية الدول الموقعة (السعودية، ومصر، والأردن، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية) ـ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك – على “التأييد العاجل لتشكيل لجنة دستورية، لتحقيق تقدُّم في جهود الأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي للصراع في سوريا، بناءً على قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وتابع (البيان الرسمي): “لقد امتد أمد الصراع في سوريا إلى أكثر من 7 سنوات، على حساب مئات الآلاف الذين فقدوا أرواحهم، والملايين الذين اضطروا إلى النزوح واللجوء داخل سوريا وخارج حدودها. وهناك حاجة عاجلة لبذل جهود دبلوماسية منسقة، ووجود إرادة دولية لإنهاء الصراع. وليس لهذه الحرب حل عسكري، ولا بديل للحل السياسي”.

وأضاف البيان: “نحن نؤكد بأشد لهجة أن الساعين إلى حل عسكري سينجحون في المخاطرة فحسب، في تصعيد خطير للصراع، وانتشار الأزمة، على نطاق أوسع، في المنطقة وخارجها. فمن الضروري إحراز تقدُّم في حل سياسي ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

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