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بيان أخير من مصر بشأن إجراء نفذته قوات البحرية التركية

بيان أخير من مصر بشأن إجراء نفذته قوات البحرية التركية
الجمعة ٢٨ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٦:٤٣ بتوقيت غرينتش

أصدرت مصر، اليوم الجمعة، بيانا أخيرا، بشأن الإجراء الذي نفذته القوات البحرية التركية في قبرص الشمالية.

العالم - مصر

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أنه تم اليوم الإفراج عن الصيادين الخمسة المحتجزين في قبرص الشمالية منذ نحو أسبوع، نتيجة إلقاء القبض عليهم بتهمة اختراق المياه الإقليمية لقبرص الشمالية.
 
وأشاد أبو زيد في بيان ، بالتعاون الذي بذله الجانب القبرصى مع السفارة المصرية في نيقوسيا، حتى تكللت الجهود بالنجاح في الإفراج عن الصيادين حسبما افادت وكالة سبوتنيك للانباء. 

وأوضح أبو زيد، أن محكمة مقاطعة "كيرينيا" في شمال قبرص التركية قد أصدرت حكما اليوم 28 سبتمبر، بتغريم كل صياد نحو 500 يورو، مع السماح للسفينة وطاقم الصيادين بالمغادرة، حيث قامت الشركة القبرصية اليونانية مالكة السفينة بدفع الغرامة، ومن المنتظر أن تصل السفينة غدا السبت 29 سبتمبر، وعلى متنها طاقم الصيادين إلى ميناء "ليماسول" القبرصي.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية على أن السفارة عملت منذ اللحظة الأولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية القبرصية والشركة مالكة السفينة على الإفراج عن الصيادين حتى تكللت جهودها بالنجاح.

وكان أبو زيد قد أعلن في وقت سابق أن القوات البحرية التركية احتجزت سفينة صيد قبرصية على متنها 5 بحارة مصريين قرب سواحل منطقة قبرص الشمالية التي تسيطر عليها تركيا، وأنه تم احتجاز السفينة حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت قبرص.

وأوضح أن السفارة المصرية في قبرص قد أفادت بأن المسؤولين في وزارة الخارجية القبرصية أبلغوا السفارة حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت قبرص باحتجاز السفينة والبحارة المصريين.

وأضاف أبو زيد، أن السيدة مي طه خليل، سفير مصر في قبرص، قد قامت على الفور باجراء عدة اتصالات مع المسؤولين القبارصة المعنيين بالموضوع، حيث أفادوا بأنهم قاموا بتقديم طلب رسمي لبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص UNFICYP، وذلك للاحتجاج على احتجاز سفينة الصيد القبرصية والمطالبة بالمساعدة في الإفراج الفوري عن البحارة المحتجزين.
 

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