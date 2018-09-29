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تجديد حبس بنت القرضاوي بتهمة الإرهاب

تجديد حبس بنت القرضاوي بتهمة الإرهاب
السبت ٢٩ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، تجديد حبس 9 أشخاص، بينهم بنت يوسف القرضاوي (علا) مدة 45 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات بتمويل الإرهاب.

العالم - مصر 

ويواجه الموقوفون تهما بارتكاب عدة جرائم تضمنت تولي قيادة والانضمام إلى جماعة الإخوان التي تدعو إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية، وتمويل أنشطتها وعملياتها الإرهابية من خلال إمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية لزعزعة استقرار الدولة.

وألقت السلطات المصرية القبض على علا القرضاوي وزوجها في يوليو 2017، أثناء تواجدهما في أحد المنتجعات السياحية المصرية بالساحل الشمالي.

ويوسف القرضاوي داعية إسلامي يحمل الجنسية القطرية وهو من أصل مصري.

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