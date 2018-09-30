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وزير مصري: 98% من مساحة مصر صحراء و97% من مياهها تأتي من الخارج!

وزير مصري: 98% من مساحة مصر صحراء و97% من مياهها تأتي من الخارج!
الأحد ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

ذكر وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أن الموارد المائية في مصر تواجه تحديات كبيرة، منها المحدودية وتنافس القطاعات على المياه والزيادة السكانية.

العالم- مصر

وقال عبد العاطي في هذا الصدد: "محدودية الموارد وتنافس القطاعات على المياه والزيادة السكانية المطردة وتركز أغلبية السكان بالوادي والدلتا فضلا عن التأثيرات السلبية المصاحبة للتغيرات المناخية وتأثيراتها المتوقعة على إيراد النيل تمثِّل أبرز تحديات الموارد المائية في مصر التي تعتبر 98% من مساحتها صحراء، وتأتي 97% من مياهها من خارج البلاد.

وأشار عبد العاطي، إلى أن الوزارة تعمل في ظل ما يسمى باستراتيجية "4 ت"، التي تتضمن: ترشيد استخدام المياه، وتحسين نوعيتها، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة الملائمة من خلال التوعية والتشريعات التي تحمي المجرى المائي من التعديات والتلوث، وذلك بالتعاون مع 9 وزارات معنية، في إطار الخطة القومية 2017-2018، المخصص لها 900 مليار جنيه (الدولار = 17.8 جنيه).

وأوضح أن الوزارة في إطار هذه الخطة تعمل على: حماية وتطوير مجرى نهر النيل "ممشى أهل مصر"، والحماية من السيول، وحصاد الأمطار، وتطوير السواحل الشمالية المصرية، والعمل على تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة، وتطوير شبكات الري والمساقي واستخدام نظم الري الحديث ونظم صرف زراعي "الصرف المغطي".

 

المصدر: الشروق

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