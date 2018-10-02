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مصر.. قرار بمنع مرتضى منصور من الظهور بكل وسائل الإعلام!

مصر.. قرار بمنع مرتضى منصور من الظهور بكل وسائل الإعلام!
الثلاثاء ٠٢ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

قرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر منع ظهور رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، على جميع وسائل الإعلام.

العالم - منوعات 

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" قد قرر إيقاف "منصور" لمدة عام وغرامة 40 ألف دولار بسبب توجيهه إساءات ضد قيادات الاتحاد.

وقرر "الكاف" منع حضور رئيس الزمالك أي مناسبات رياضية خاصة بالكاف، متوعداً الزمالك بعقوبات قاسية في حالة عدم التزام رئيسه.

في سياق آخر، قررت اللجنة الأولمبية المصرية إيقاف "منصور" ونقل جميع مباريات فرقه المختلفة خارج الزمالك.

وقالت اللجنة إنه تقرر نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادي الزمالك، كما تقرر منع مرتضى منصور من حضور جميع المنافسات الرياضية في كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية، التى يشارك فيها أو يكون طرفها نادي الزمالك، وفي حالة مخالفة هذا المنع بحضوره أي من تلك المنافسات، فتحتسب النتيجة بالخسارة لنادي الزمالك حسب لوائح المسابقات في كل اتحاد.

وتقرر منع رئيس الزمالك من حضور اجتماعات الاتحادات الرياضية، ومنع استلام أي مكاتبات من الزمالك تكون موقعه عليها منه، وذلك اعتباراً من السبت.

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