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مصر... تنظيم "داعش" يعلن مقتل عنصر بارز في سيناء

مصر... تنظيم
الأربعاء ٠٣ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلن تنظيم "داعش" الارهابي، أمس الثلاثاء، مقتل عنصر بارز في صفوفه في شبه جزيرة سيناء بمصر، وهو ما يمثل ضربة للإرهابيين المسؤولين عن سلسلة هجمات استهدفت قوات أمن ومدنيين.

العالم - مصر

ونشرت تنظيم "داعش" الارهابي خبرا عبر قنواته على تطبيق "تليغرام" بعنوان ما يسمى "قوافل الشهداء" يضم صورة لرجل ذي لحية صغيرة، وعرفه التنظيم بأنه أبو حمزة المقدسي، كما نقلت وكالة "رويترز".

وذكر التنظيم الإرهابي أن المقدسي، وهو فلسطيني، كان مسؤولا عن التخطيط والتدريب في سيناء، دون أن يورد تفاصيل بشأن أين أو متى أو كيف قتل.

ولم يصدر بعد تعليق من الجيش المصري على الإعلان لكن مصادر أمنية قالت إن المقدسي قتل مع شخصين آخرين أمس الثلاثاء في غارة جوية استهدفت سيارتهم قرب مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء.

ويشن الجيش والشرطة عملية أمنية في سيناء منذ فبراير/ شباط للقضاء على الإرهابيين الموالين لتنظيم "داعش"، وانطلقت العملية بعد هجوم على مسجد في نوفمبر/ تشرين الثاني أسفر عن استشهاد مئات المصلين.

وأعلن الجيش أن مئات ممن يشتبه بأنهم إرهابيون فضلا عن عشرات الجنود قتلوا في العملية التي يشارك فيها آلاف من قوات الشرطة والجيش بدعم من الأسلحة الثقيلة والقوات الجوية.

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