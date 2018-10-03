مصر... زيدان يدعم التطبيع مع الاحتلال وهكذا وصف معارضيه

العالم - مصر

زيدان وخلال استضافته من قبل الإعلامي محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، قال إنه لا يجد حرجا في زيارة "تل أبيب" في حال حصل على موافقة وزارة الخارجية المصرية واتحاد الكتاب المصريين.

وأضاف: "أنا إذا رحت هروح من دافع خدمة البلد، ومش عايزة حاجة".

ووصف زيدان من يعارض التطبيع الثقافي بـ"الجاهل"، قائلا إن العلاقات بين كتاب الدولتين يخدم مصر.

وانتقد زيدان رفض كتاب مصريين إقامة حفل في "إسرائيل" بتقنية "الهولوغرام" للمطربة الشهيرة "أم كلثوم".

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، وعبر صفحة "إسرائيل بالعربية" التابعة لها، احتفت قبل شهور بتصريح ليوسف زيدان، قال فيه إن "المسجد الموجود في مدينة القدس المحتلة ليس هو المسجد الأقصى، وإن القدس ليست مكانًا مقدسا" بحسب تعبيره.

يشار إلى أن السفارة الإسرائيلية في القاهرة وجهت ثناءها وشكرها ليوسف زيدان بعد وصفه "العلاقات الحميدة بين اليهود والمسلمين حتى قبل مجيء النبي محمد صلى الله عليه وأله وسلم، وحتى أيامنا هذه"، بحسب قوله.