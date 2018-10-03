وزير الخارجية المصري يتوجه إلى طوكيو

العالم - مصر

وحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، فإن اجتماع "التيكاد"، من المقرر عقده يومي 6 و7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بهدف تعزيز التعاون بين اليابان وأفريقيا، ودعم جهود التنمية الشاملة بالقارة.

وقال أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن زيارة الوزير إلى طوكيو تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي تعود إلى القرن التاسع عشر، فضلاً عن حرص القيادة السياسية في البلدين على تطويرها في كافة المجالات، منوهاً بزيارة رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبـي" إلى القاهرة في 2015، ثم زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان في فبراير/ شباط — مارس/ آذار 2016.

وأضاف المتحدث أن التعاون الثنائي بين البلدين يشمل العديد من المجالات خاصة مشروعات الكهرباء والبنية التحتية مثل قناطر ديروط وتوسعة مطار برج العرب الدولي وتأهيل محطات الطاقة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم من خلال إطلاق الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم EJEP في مارس/آذار 2016، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.