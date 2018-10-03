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بالفيديو.. داعية يثير الضجة بسبب كلامه عن المنقبات!

الأربعاء ٠٣ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أثار فيديو منتشر للداعية المصرى الدكتور مبروك عطية، جدلاً واسعاً بين رواد صفحات التواصل الإجتماعي، بعدما قال إنه يحزن حينما يرى النقاب على وجه المعيدات والطالبات بالجامعة.

العالم - منوعات 

وقال بروك عطيةفي برنامج تلفزيوني مع الإعلامية وفاء الكيلاني: ” أنا عميد كليه وأدير 200 دكتور و50 معيدة ومدرس مساعد وأقولها صراحة أنني أحزن حينما أراهن قائلا: درسوا في الأزهر وتوظفوا في مؤسسته و ”ياكلوا ” من الأزهر والأزهر لم يعلمهم النقاب لافتاً إلى أن جميع بدن المرأة الحرة عورة عدا وجهها وكفيها نصاً عند الفقهاء."

وأضاف أن: الأزهر لايأمر بالنقاب ونترك الفتيات ترتديه من باب الديمقراطية وتضطر معيدة للجلوس بجانب الدكتور أثناء الإمتحانات للتأكد من هوية الطالبات وكأنها فائقة الجمال لدرجة أن المدرس سينسي سورة البقرة وآل عمران من شدة جمالها!

وتابع: أقول لكل من تقتنع بفرضية النقاب اتركي الأزهر لأنه لا يأمر بالتشدد ولا يدرسه.

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