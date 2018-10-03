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تحذير... مات مسموماً بعد الأكل بسبب مريب!!

تحذير... مات مسموماً بعد الأكل بسبب مريب!!
الأربعاء ٠٣ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٦ بتوقيت غرينتش

لقي موظف مصري مصرعه مسموماً بمحافظة الغربية شمال مصر، اليوم الأربعاء؛ بسبب عدم غسل يديه قبل تناول الطعام، وذلك بعد قيامه بالإمساك بأقراص لحفظ الغلال في قريته.

العالم - منوعات 

وتلقى قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، بلاغاً بوصول "س. ز." موظف (45 سنة)، إلى مستشفى طنطا الجامعي، مصاباً بالتسمم؛ نتيجة تناول مادة غير معلومة، ووفاته.

وتم توقيع الكشف الطبي على المتوفى بمعرفة مفتش الصحة بطنطا، وأفاد بتقريره بعدم وجود إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية، وتوقف بعضلة القلب؛ نتيجة تناول مادة سامة، ولا يمكن الجزم بوجود شبهة جنائية من عدمه.

وروى شقيق المتوفى أنه عقب قيام شقيقه بتخزين كمية من الحبوب، وضع قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال عليها، ثم تناول الطعام دون غسل يديه، وهو ما أدى لإصابته ووفاته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في القتل، وتقوم النيابة العامة بالتحقيق في ملابسات الحادث.

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