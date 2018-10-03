سامح شكري يستقبل رئيس البرلمان العراقي في القاهرة

العالم - مصر

وقال بيان صادر عن الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ، اليوم الأربعاء: "الوزير شكري هنأ في بداية اللقاء رئيس مجلس النواب العراقي بإتمام عملية انتخاب رئيس الجمهورية العراقي، وتكليف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة، أمس الثلاثاء، التي جرت وسط أجواء تسودها الديمقراطية والشفافية، عكست إيمان جميع أطياف الشعب العراقي بأهمية استكمال كافة استحقاقات العملية السياسية في البلاد، بما يلبي تطلعاتهم نحو حاضر يسوده الأمن والاستقرار والرخاء".

وأضاف الناطق في بيانه أن الوزير شكري أعرب في حديثه للحلبوسي عن اعتزازه الكبير بعمق ومتانة العلاقات المصرية العراقية، التي تعززها أواصر المصاهرة والتفاعل المجتمعي بين الشعبين الشقيقين، وحرص مصر على الدفع بأطر التعاون الثنائي مع العراق الشقيق نحو آفاق جديدة ومتنوعة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية".

وبحسب البيان: "أكد شكري أيضا خلال اللقاء على ثوابت السياسة المصرية تجاه العراق، وأبرزها دعم وحدة العراق وسيادته على كافة أراضيه، وثقة مصر في قدرة المؤسسات الوطنية العراقية على تجاوز كافة العقبات وتشكيل حكومة تمثل كافة أطياف الشعب العراقي وتعكس الهوية الوطنية العراقية".

وأشار البيان إلى أن الحلبوسي ثمن الروابط الأخوية، التي تجمع بين البلدين، معربا عن تقديره للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة.

وأكد رئيس مجلس النواب العراقي على حرص العراق على تعزيز أطر التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الكفاءات المصرية.

وأكد الوزير شكري على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتكثيف التعاون مع الجانب العراقي لما يمتلكه العراق من مؤهلات وموارد، والتنسيق بشأن الجهود المشتركة في كافة المجالات وفقا لاحتياجات الشعب العراقي الشقيق.

وذكر حافظ في نهاية تصريحاته، أن المحادثات تطرقت أيضا بين الجانبين إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما اتفق الجانبان على ضرورة تعزيز التنسيق لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، وبما يحقق الأمل في العيش في سلام واستقرار.

يذكر أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وصل إلى القاهرة صباح اليوم، في زيارة لمصر للمشاركة في أعمال البرلمان العربي.

ويذكر أيضا أن البرلمان العراقي انتخب خلال جلسته، أمس الثلاثاء برهم صالح رئيسا للجمهورية العراقية، الذي كلف بدوره عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة.