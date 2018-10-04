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مصر.. عامل اشعل النار في نفسه بعد ذبح زوجته أمام أطفاله بالدقهلية

مصر.. عامل اشعل النار في نفسه بعد ذبح زوجته أمام أطفاله بالدقهلية
الخميس ٠٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٤ بتوقيت غرينتش

أشعل عامل بالدقهلية النيران في نفسه، الخميس، بعدما رفض أقاربه إخفاءه لديهم إثر اتهامه بذبح زوجته.

العالم - مصر

تلقي اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ميت غمر، بإشعال عامل النيران في نفسه ونقله لمستشفى ميت غمر المركزي في حالة خطرة.

انتقلت مباحث القسم إلى مكان الواقعة، وتبين أن العامل صادر بشأنه أمر ضبط وإحضار في قضية ذبح زوجته أمام أطفاله بقرية كفر النصر الأحد الماضي، وعندما حاول الاختباء لدي أقاربه في بندر ميت غمر هربًا من مطاردة الشرطة رفضوا دخوله البيت فأشعل النار في نفسه.

وبسؤال أقاربه، في محضر الشرطة، أكدوا أنه يدعي هاني سمير على، 38 سنة، عامل، وأنه متهم بقتل زوجته سحر رأفت، 35 سنة، ربة منزل، حيث ذبحها أمام أطفاله.

كان أطفال المتهم قد أكدوا أن والدهم تشاجر مع أمهم لرفضها بيع البيت المقيمين فيه، وأمسك آلة حادة وضربها بها، وعندما سقطت على الأرض هرب من المنزل وتركها غارقة في دمائها، وحضر الجيران الذين سمعوا أصوات استغاثات من داخل المنزل فوجدوا الأطفال في حالة رعب والأم غارقة في دمائها، وحاولوا إنقاذها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة فأبلغوا الشرطة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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