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السيسي يطالب قادة الجيش المصري بالاستعداد القتالي

السيسي يطالب قادة الجيش المصري بالاستعداد القتالي
الخميس ٠٤ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٧:٢٦ بتوقيت غرينتش

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعا هاما مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحضور وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب الجيش الفريق محمد فريد.

العالم - مصر

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، أن السيسي وجه التهنئة للشعب المصري ولضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، مشيرا إلى دور القوات المسلحة المصرية في حماية وصون مقدرات الوطن حربا وسلما.

وأضاف راضي أنه تم خلال الاجتماع استعراض آخر تطورات الأوضاع الأمنية في مختلف أنحاء الجمهورية، بما فيها التدابير والإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الحدود المصرية وتأمينها وإحكام السيطرة عليها.

وناقش أيضا آخر مستجدات العملية الشاملة "سيناء 2018" لمحاربة الإرهاب وتعزيز قدرات التأمين على امتداد الحدود البرية والساحلية وعلى جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وأشاد السيسي بما تبذله قوات الجيش المصري لمكافحة الإرهاب ودعم الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مصر، ووجه بضرورة التأهب والاستعداد القتالي خاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة.

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