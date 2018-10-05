البث المباشر
مراسل العالم : غارة لطيران العدوان على محافظة الحديدة في اليمن
مراسل العالم في صعدة: طيران العدوان الأمريكي السعودي يشن غارتين على منطقة طخية بمديرية مجز
مراسل العالم في صعدة: قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف على منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم
مراسل العالم في عسير: استهداف تجمعات ومواقع مرتزقة الجيش السعودي غرب مجازة وقبالة منفذ علب بصلية صواريخ كاتيوشا وقذائف المدفعية
الناطق باسم حركة أنصارالله : نرحب بما صدر عن البرلمان الأوروبي من دعوة لوقف العدوان وإدانة قصف المدنيين والمعالم الثقافية والأثرية
الناطق باسم حركة أنصارالله: نعتبر التحرك البرلمان الاوربي تجاه السلام بشكل فاعل خطوة إيجابية
مراسل العالم في صعدة: طيران العدوان الأمريكي السعودي يشن غارتين على منطقة طخية بمديرية مجز
السيد عبدالملك الحوثي: العدو يستهدفنا عسكرياً واقتصادياً وسياسياً وإعلامياً وعلينا التصدي له بكل المسارات
السيد عبدالملك الحوثي : سعى العدو للتضييق على ما يأتي للبلد وفرض عليه غرامات وكلفة مالية عالية ضمن إطار الحرب الاقتصادية التي يشنها
السيد عبدالملك الحوثي : الحصار الاقتصادي الذي فُرض على إيران لأكثر من 30 عاما لم يثنيها عن النهوض رغم الحصار
/news/3816606/محامي-مرسي--السلطات-المصرية-سمحت-بزيارتين-إليه|/news/3816606

محامي مرسي: السلطات المصرية سمحت بزيارتين إليه

محامي مرسي: السلطات المصرية سمحت بزيارتين إليه
الجمعة ٠٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

ذكر عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة دفاع الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، أن سلطات البلاد سمحت بزيارتين له إحداهما تمت قبل أسبوعين ولم يعلن عنها والثانية ستجري في الفترة المقبلة.

العالم- مصر

وأوضح المقصود، في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول"، مساء الخميس، أن أسرة مرسي قامت قبل أسبوعين بزيارته في محبسه بسجن طرة جنوبي القاهرة.

وكشف أن زيارة الأسرة شملت زوجة مرسي نجلاء علي، وأبناءه عمر وعبد الله وأحمد وابنته الشيماء، مشيرا إلى أن هناك أفرادا من عائلته يلتقون والدهم للمرة الأولى منذ 5 سنوات، مثل أحمد.

ولفت إلى أن هيئة الدفاع عن مرسي استطاعت أيضا الحصول على موافقة من محكمة مصرية تنظر إحدى قضايا الرئيس الأسبق بزيارته في محبسه، مؤكدا أن الزيارة ستتم خلال الفترة المقبلة.

وتحفظ المحامي عن تحديد موعد بعينه لتلك الزيارة أو تقديم تفاصيل أكثر بشأنها.

من جانبه، قال أحمد، النجل الأكبر لـ"مرسي" والمتحدث باسم أسرته، للأناضول، إن "حالة الوالد جيدة ومعنوياته قوية وثابت على مواقفه"، مشيرا إلى أن الزيارة استغرقت 25 دقيقة بحضور أفراد الأسرة، ودعا إلى ضرورة الاهتمام بجانب الرعاية الصحية لوالده.

روابط ذات صلة

الرئيس المصري يصدر عفوا عن محكومين بالمؤبد

وزير الدفاع التونسي يحمل القوى السياسية مسؤولية تردي الوضع الأمني

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

غوتيريس يؤكد لبرهم صالح دعم الأمم المتحدة للعراق

وفد حماس يصل غزة بعد تفاهم بالقاهرة حول مختلف القضايا

محامي مرسي: السلطات المصرية سمحت بزيارتين إليه

مقاتلات القوات الملكية السعودية تحط في تونس؛والسبب!

دعوات لمشاركة واسعة بجمعة "الثبات والصمود" اليوم

الرئيس البولندي يعلن بناء قاعدة أميركية جديدة

الكشف عن مكان اختفاء الطائرة الماليزية +صورة

البرلمان الأوروبي يطالب بالإفراج عن المعارض الإماراتي أحمد منصور

فرنسا تنضم إلى القوى الغربية التي تتهم روسيا بتدبير هجمات إلكترونية

الصين تصف اتهامات نائب الرئيس الأميركي لها بأنها "سخيفة"

غوتيريش يدعو لانتخابات رئاسية "سلمية وذات صدقية" في الكاميرون

متحدث "أنصار الله": تحرك البرلمان الأوروبي خطوة إيجابية نرحب بها

عودة أكثر من 400 لاجئا سوريا من لبنان خلال 24 ساعة

الدفاع الروسية: وجود مختبرات بيولوجية أمريكية محظورة في جورجيا

حزب بارزاني يتصدر انتخابات كردستان العراق

بانوراما: "قائد الثورة: ايران ستحطم اجرءات الحظر" و"تركيا والسعودية تتبادلان استدعاء السفراء"

أردوغان: لن نخرج من سوريا قبل أن يجري شعبها انتخاباته

الولايات المتحدة تهدد بالانسحاب من معاهدة الأسلحة النووية

الحريري يعلن عن استعداده لتقديم تنازلات لتشكيل الحكومة اللبنانية

العراق... عبد المهدي يبلغ بعدم ترشيح أي برلماني لمنصب وزير 

الأکثر مشاهدة