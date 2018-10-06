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السيسي يناقش وبوتين التعاون العسكري والرحلات السياحية

السيسي يناقش وبوتين التعاون العسكري والرحلات السياحية
الجمعة ٠٥ أكتوبر ٢٠١٨ - ١١:١٦ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يزور روسيا منتصف الشهر الجاري.

العالم -مصر

وحسب "سبوتنيك"، أضاف بوغدانوف، الرئيس السيسي سيناقش مع نظيره الروسي مسائل التعاون العسكري التقني، واستئناف الرحلات إلى المنتجعات المصرية.

وقال بوغدانوف: إنه (السيسي) سيأتي في منتصف أكتوبر، أي قريبا جدا.

وأشار بوغدانوف إلى أن هذه الزيارة "مهمة جدا"، وتابع: "يجري حاليا بحث برنامج الزيارة، واللقاءات التي ستجري في إطارها، واللقاء الأهم مع الرئيس الروسي، كما يمكن أن تعقد لقاءات أخرى، وسيجري مناقشة حزمة مسائل العلاقات الثنائية التي تتسم بالصداقة".

وأكد أنه من بين المواضيع التي يتم مناقشتها إنشاء منطقة التجارة الحرة، والتبادل التجاري، والنقل، والتعاون العسكري التقني، والتعاون في مجال السياحة، ومسائل استئناف الرحلات إلى شرم الشيخ والغردقة.

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