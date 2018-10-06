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بالصور.. ميلانيا ترامب تصل إلى القاهرة في جولتها الافريقية

بالصور.. ميلانيا ترامب تصل إلى القاهرة في جولتها الافريقية
السبت ٠٦ أكتوبر ٢٠١٨ - ١٢:١٥ بتوقيت غرينتش

وصلت زوجة الرئيس الأمريكي ميلانيا ترامب العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم السبت، في ختام جولة أفريقية.

العالم- مصر

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، اليوم: "وصلت ميلانيا ترامب قرينة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القاهرة في زيارة هي الأولى إلى مصر".

وأضافت الوكالة الرسمية: "كان في استقبال ميلانيا بالقاهرة، قرينة رئيس الجمهورية انتصار السيسي".

ومن المقرر أن تزور ميلانيا ترامب خلال تواجدها بمصر، مناطق أثرية من بينها مبنى المتحف المصري الكبير تحت الإنشاء، وأهرامات الجيزة.

وكانت ميلانيا ترامب بدأت جولة أفريقية قبل نحو أسبوع، شملت 3 دول هي كينيا، ومالاوي، وغانا، وتعد مصر الدولة الرابعة والأخيرة في أفريقيا.

ولم يزر الرئيس ترامب أفريقيا منذ توليه السلطة في 2017، لكنه واجه انتقادات حادة بعدما ذكرت تقارير أنه استخدم عبارات مهينة في الإشارة إلى المهاجرين من الدول الأفريقية.

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