قبل مواجهة اليوم...غوارديولا "يهين" محمد صلاح!!

العالم - رياضة

وبحسب شبكة سكاي سبورتس البريطانية، قال غوارديولا محمد صلاح، يجب أن يستعيد مستوى الموسم الماضي، وأن يحافظ على نفس المستوى لمدة 8 أو 9 سنوات مقبلة، كي تتم مقارنته بهداف السيتزنز سيرجيو أجويرو.

وسجل صلاح 32 هدفا في 36 مباراة بالدوري الممتاز في موسمه الأول مع ليفربول، متفوقا على أجويرو الذي حصد الحذاء الذهبي في أحد المواسم مقابل 21 هدفا.

وتابع بيب:

صلاح ما زال أصغر سنا، وعامه الأول في إنجلترا كان في تشيلسي لذا ما زلنا سنراه في المستقبل.

وأضاف: "اللاعب الذي يمتلك الجودة ليحرز 50 هدفا في الموسم، دائما يستطيع تكرار ذلك، لكن كرة القدم بها ارتفاع وانخفاض".

وأردف:"صلاح لاعب ممتاز، وسيحرز أهدافا في المستقبل، ما يمر به الآن يحدث أحيانا، أجويرو سجل الكثير من الأهداف، لكن في بعض الأحيان لم يسجل".

وتابع غوارديولا البرهنة على عدم تكافؤ المقارنة بين صلاح وأجويرو: "في كم سنة سجل أجويرو تلك الأهداف؟ 8 أو 9 سنوات، بالنسبة لصلاح ما شاهدناه، هو موسم واحد من 7 أو 8 سنوات سيقضيها هنا".

ويصر الإسباني على أنه ليست لديه أي مخاوف من بدء رحيم سترلينج المباراة، أمام ناديه السابق في معقله"الأنفيلد، وقال: "عدم مشاركته في آخر مباراة كان قرارا فنيا، وما أردته هو أن يهاجم كايل ووكر من الجانب الأيمن، كانت هذه هي الخطة".

وأوضح قائلا:"لا أفكر في رد فعل الجماهير، حتى لو حدث ذلك ربما يؤثر عليه وربما لا، وكونه ما زال شابا فعليه أن يتعلم من ذلك، إنه لاعب لنا، وعاجلا أو آجلا سيذهب إلى أنفيلد".

واختتم: "لقد نشأ هناك ولديه ذكريات جيدة عن الفترة التي قضاها مع الريدز، بالطبع جماهير ليفربول تريد أن يلعب بشكل سيئ، ولكنه يتطلع للعكس".

وسجل صلاح في شباك السيتي في 3 مباريات متتالية، وهي مباراة الدور الثاني في الدوري بالموسم الماضي، بجانب مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتقاسم مانشستر سيتي وليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بعد مررو 7 جولات برصيد 19 نقطة ولكل منهما 19 نقطة.أطلق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تصريحا يحمل في طياته إهانة للاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قبل مواجهة اليوم بين الفريقين ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.