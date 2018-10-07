البث المباشر
الهيئة الوطنية للعريضة الشعبية: نأمل من جميع الأطراف داخل البحرين وخارجها احترام إرادة أبناء الشعب البحريني
الهيئة الوطنية للعريضة الشعبية: نعلن عن مشروع كتابة عريضة شعبية تنادي بانتخاب مجلس تأسيسي كمخرج للأوضاع بالبحرين
الهيئة الوطنية للعريضة الشعبية:وجدنا أن المخرج والحل المناسب للبحرين هو انتخاب مجلسٍ تأسيسي يتولى صياغة دستورٍ جديد
الهيئة الوطنيّة للعريضة الشعبية: الأزمات المستمرّة في البحرين تؤكد وجود خللٍ عميق في البنى السياسيّة والأمنيّة والاجتماعيّة
مصادر بحرينية: بيان رقم (1) بإسم الهيئة الوطنية للعريضة الشعبية بالبحرين يدعو للتوقيع على عريضة لانتخاب مجلس تأسيسي
أردوغان: أتابع قضية الصحفي السعودي خاشقجي بنفسي والسلطات التركية أيضا تراقب تسجيلات الكاميرات
وكالة الكوراث في اندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا تسونامي إلى 1763 قتيلاً
مقتل مستوطنين وإصابة ثالث بعملية إطلاق نار قرب سلفيت
147 مليون برازيلي يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية
حريق كبير في مستوطنة "أشكول" المحاذية لغزة بفعل بالون حارق
/news/3820761/قبل-مواجهة-اليوم---غوارديولا--يهين--محمد-صلاح--|/news/3820761

قبل مواجهة اليوم...غوارديولا "يهين" محمد صلاح!!

قبل مواجهة اليوم...غوارديولا
الأحد ٠٧ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٨ بتوقيت غرينتش

أطلق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تصريحا يحمل في طياته إهانة للاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قبل مواجهة اليوم بين الفريقين ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

العالم - رياضة

وبحسب شبكة سكاي سبورتس البريطانية، قال غوارديولا محمد صلاح، يجب أن يستعيد مستوى الموسم الماضي، وأن يحافظ على نفس المستوى لمدة 8 أو 9 سنوات مقبلة، كي تتم مقارنته بهداف السيتزنز سيرجيو أجويرو.

وسجل صلاح 32 هدفا في 36 مباراة بالدوري الممتاز في موسمه الأول مع ليفربول، متفوقا على أجويرو  الذي حصد الحذاء الذهبي في أحد المواسم مقابل 21 هدفا.

وتابع بيب:

صلاح ما زال أصغر سنا، وعامه الأول في إنجلترا كان في تشيلسي لذا ما زلنا سنراه في المستقبل.

وأضاف: "اللاعب الذي يمتلك الجودة ليحرز 50 هدفا في الموسم، دائما يستطيع تكرار ذلك، لكن كرة القدم بها ارتفاع وانخفاض".

وأردف:"صلاح لاعب ممتاز، وسيحرز أهدافا في المستقبل، ما يمر به الآن يحدث أحيانا، أجويرو سجل الكثير من الأهداف، لكن في بعض الأحيان لم يسجل".

وتابع غوارديولا البرهنة على عدم تكافؤ المقارنة بين صلاح وأجويرو: "في كم سنة سجل أجويرو تلك الأهداف؟ 8 أو 9 سنوات، بالنسبة لصلاح ما شاهدناه، هو موسم واحد من 7 أو 8 سنوات سيقضيها هنا".

ويصر الإسباني على أنه ليست لديه أي مخاوف من بدء رحيم سترلينج المباراة، أمام ناديه السابق في معقله"الأنفيلد، وقال: "عدم مشاركته في آخر مباراة كان قرارا فنيا، وما أردته هو أن يهاجم كايل ووكر من الجانب الأيمن، كانت هذه هي الخطة".

وأوضح قائلا:"لا أفكر في رد فعل الجماهير، حتى لو حدث ذلك ربما يؤثر عليه وربما لا، وكونه ما زال شابا فعليه أن يتعلم من ذلك، إنه لاعب لنا، وعاجلا أو آجلا سيذهب إلى أنفيلد".

واختتم: "لقد نشأ هناك ولديه ذكريات جيدة عن الفترة التي قضاها مع الريدز، بالطبع جماهير ليفربول تريد أن يلعب بشكل سيئ، ولكنه يتطلع للعكس".

وسجل صلاح في شباك السيتي في 3 مباريات متتالية، وهي مباراة الدور الثاني في الدوري بالموسم الماضي، بجانب مباراتي الذهاب والإياب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتقاسم مانشستر سيتي وليفربول صدارة الدوري الإنجليزي بعد مررو 7 جولات برصيد 19 نقطة ولكل منهما 19 نقطة.أطلق المدرب الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تصريحا يحمل في طياته إهانة للاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قبل مواجهة اليوم بين الفريقين ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

روابط ذات صلة

أزمة محمد صلاح تشعل نار الغضب في الشوارع المصرية!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

استثمارات سرّية "مشبوهة".. ماذا تفعل الإمارات في صربيا؟

مشاهد جديدة لتسليم صواريخ إس-300 إلى سوريا

العراق .. عملية عسكرية لملاحقة فلول داعش في نينوى

الإمارات تسيطر على ميناء لتصدير النفط جنوبي اليمن

لمصادرة ملياري دولار من أموال البنك المركزي.. محكمة العدول الدولية تبت غدا بشكوى إيران من أميركا

أول رد فعل لأردوغان على اختفاء جمال خاشقجي

شاهد:مصارع روسي يهاجم مشجعي مكريغور بعد هزيمته في "ufc 229"!

8 قتلى و 95 مصابا حصيلة ضحايا السيول والصواعق في إيران + صور

روسيا تنشئ في فنزويلا قاعدة بيانات إلكترونية

مستشار لأردوغان: لدينا معلومات ملموسة عن خاشقجي.. والقضية لن تمر دون حل

الليبية للنفط و"غازبروم" تبحثان إمكانية استئناف العمل المشترك

الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تتفقان على عقد قمة جديدة قريبا

شاهد.. بعد عملية بركان... الاحتلال يخشى من انتفاضة جديدة

بالصور.. إزاحة الستار عن القطعة الأثرية التي أعادها روحاني من أميركا

أول ذهبية إيرانية بالألعاب البارآسيوية 2018

الجيش يحبط محاولة تسلل للمسلحين في ريف حماة

هذا آخر ما غرد به جمال خاشقجي عن فلسطين

قبل مواجهة اليوم...غوارديولا "يهين" محمد صلاح!!

مروحيات التحالف الاميركي تنقل دواعش من ريف دير الزور

المغرب تنسحب من اجتماع باليابان بسبب حضور "البوليساريو"

الأکثر مشاهدة