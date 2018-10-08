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الجيش المصري يعثر على عتاد ومواد متفجرة للإرهابيين بسيناء

الجيش المصري يعثر على عتاد ومواد متفجرة للإرهابيين بسيناء
الإثنين ٠٨ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

تمكنت عناصر من الجيش المصري من ضبط طائرة بدون طيار تستخدم في المراقبة بوسط وشمال سيناء، وكميات كبيرة من مادة TNT المتفجرة.

العالم - مصر

وقالت القوات المسلحة المصرية اليوم الاثنين في البيان رقم 28 لها، إن "القوات الجوية تمكنت من استهداف وتدمير 7 أوكار للعناصر الإرهابية، وعربتي دفع رباعي كانتا معدتين لاستهداف عدد من نقاط التمركز الأمني شمالي سيناء، وعلى الاتجاه الغربي تم استهداف 28 عربة أثناء محاولتها اختراق الحدود الغربية.

كما نجحت القوات في "القضاء على 26 تكفيريا خطيرين، وبحوزتهم عدد من البنادق الآلية، وكميات ومن الذخائر، وقنبلة يدوية، وأحزمة ناسفة، وجهازي اتصال لاسلكي، وعدد من دوائر النسف وكمية من الملابس العسكرية، وضبط طائرة بدون طيار تستخدم في مراقبة أعمال قواتنا بوسط وشمال سيناء".

وتابع البيان: "وفي ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية تم تنفيذ عمليات نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش أسفرت عن "القضاء على 26 فردا تكفيريا شديدي الخطورة والتحفظ على 10 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش وعبوتين ناسفتين".

كما تم ضبط وتدمير والتحفظ على 26 عربة، و52 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والملاجئ والأوكار عثر بداخلها على كميات كبيرة من مادة TNT، وكمية من قطع غيار السيارات والدراجات النارية وكميات من الذخائر والدانات.

وعلى الاتجاه الغربي تم ضبط 3 بنادق آلية و5 بنادق قناصة وكميات كبيرة من الذخائر المختلفة الأعيرة، و21 خزنة و2 هاتف ثريا ونظارة رؤية ليلية و61 عربة محملة بالبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وضبط حوالى 1000 كجم من جوهر الحشيش المخدر و3 مليون قرص مخدر وضبط 2227 فردا أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية.

وعلى الاتجاه الجنوبي تم ضبط 102 فرد هجرة غير شرعية و31 عربة وجهازي اتصال عبر الأقمار الصناعية وجهاز للكشف عن المعادن و7 أطنان من الأحجار الصخرية من خام الذهب.

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