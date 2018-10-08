البث المباشر
مراسل العالم عن مصدر عسكري :عملية هجومية باتجاه جبل النار قبالة جيزان واستعادة عددا من المواقع التي كان قد تقدم فيها العدوان
مراسل العالم عن مصدر عسكري: تدمير 3 دبابات ابرامز و5 آليات وإعطاب 4 رشاشات عيار 50 خلال العملية النوعية في قرى جبهة جيزان
مراسل العالم : بيان القوات المسلحة اليمنية يؤكد السيطرة على خمس قرى سعودية وعددا من المواقع بجيزان
مراسل العالم : اسقاط ثلاث طائرات استطلاعية لتحالف العدوان في وادي جارة بجيزان
مصدر عسكري في عسير: قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي خلال انكسار زحفهم قبالة منفذ علب
مراسل العالم في حضر موت اليمنية : خروج تظاهرات غاضبة بـ سيئون محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن تطالب برحيل تحالف العدوان وحكومة هادي و تنديداً بتدهور سعر العملة
مراسل العالم في عسير: انكسار زحف واسع لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب مسنوداً بغطاء جوي مكثف وتمشيط بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية
مراسل العالم في مأرب: 3 غارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي على وادي الضيق بمديرية صرواح
مراسل العالم : كسر زحف للمرتزقة غرب الدريهمي بجبهة الساحل الغربي اعطاب مدرعة وآلية عسكرية بعبوات ناسفة وسقوط قتلى وجرحى منهم
مراسل العالم:القوات المسلحة اليمنية تؤكد اسقاط 3 طائرات استطلاعية لتحالف العدوان في وادي جارة بجيزان
/news/3822981/القبض-على--أخطر-إرهابي-مصري--في-درنة-الليبية|/news/3822981

القبض على "أخطر إرهابي مصري" في درنة الليبية

القبض على
الإثنين ٠٨ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٦:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي فجر الاثنين 8 أكتوبر في عملية أمنية في مدينة درنة.

العالم - تقارير

وقال متحدث عسكري ليبي إن قوات شرق ليبيا ألقت القبض على ضابط الصاعقة السابق بالجيش المصري هشام عشماوي المحكوم عليه بالإعدام في مصر.

وأضاف المتحدث أن القوات ألقت القبض عليه في درنة حيث تقاتل جماعات مسلحة.

وكتب العميد أحمد المسماري على صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه تم "إلقاء القبض على الإرهابي المصري هشام عشماوي فجر اليوم الاثنين في عملية أمنية بمدينة درنة".

وتابع أنه يُحتمل تسليم عشماوي إلى مصر بعد أن تنتهي أجهزة الأمن الليبية من تحقيقاتها.

ونشر الجيش الوطني الليبي صورة لعشماوي تظهر الدماء على وجهه. وأكد مصدر عسكري مصري لرويترز إلقاء القبض على عشماوي في ليبيا.

تجدر الإشارة إلى أن العشماوي -وهو قائد ما يعرف بتنظيم "المرابطون" الذي تعده السلطات المصرية تنظيما إرهابيا- واحد من أكثر المطلوبين أمنيا في مصر بتهمة الضلوع في العديد من الأعمال الإرهابية، وتصفه بعض وسائل الإعلام بأنه "أخطر إرهابي مطلوب" في البلاد.

وتتهم السلطات المصرية عشماوي بانه مسؤول عن الهجوم على كمين استهدف قوات الشرطة في منطقة صحراوية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مقتل 16 من ضباط وجنود الشرطة.

كما يتهم المسؤولون جماعته (تنظيم "المرابطون") بالارتباط بتنظيم القاعدة ومسؤولة عن محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم عام 2013.

وعشماوي واحد من المحكوم عليهم بالإعدام في مصر في ما يعرف بقضية "أنصار بيت المقدس"، إثر إدانته وتسعة آخرين بارتكاب 17 واقعة عنف، بينها التخطيط لتفجير قصر رئاسي.

السيرة الذاتية

هشام عشماوي يبلغ من العمر 43 سنة، ولد بحي مدينة نصر، والتحق بالقوات المسلحة عام 1994 كفرد صاعقة، حتى ثارت حوله شبهات بتشدده وأحيل للتحقيق وتقرر نقله للأعمال الإدارية عام 2000، حسب تحقيقات النيابة العسكرية.

وفي 2007، أُحيل عشماوي للمحكمة العسكرية بسبب تحريضه ضد الجيش وتقرر فصله من الخدمة في 2009، واتجه للعمل في الاستيراد والتصدير، ثم نقل نشاطه لمدينة نصر، وشكَّل خلية لما يسمى تنظيم أنصار بيت المقدس.

عشماوي اشترك بالحرب على سوريا

سافر "عشماوي" إلى تركيا في أبريل 2013، وتسلل منها إلى سوريا، وهناك انضم لمجموعات إرهابية ضد الحكومة السورية، وسرعان ما عاد إلى مصر، مع عزل الرئيس محمد مرسي، ليشارك في اعتصام رابعة، وفقًا للتحقيقات.

كانت "ليبيا" الملاذ الآمن لعشماوي، إذ شكّل في معسكرات "درنة" خلية تضم 4 ضباط شرطة مفصولين تسمى "أنصار بيت المقدس" تحولت إلى "ولاية سيناء" بعد مبايعته لجماعة "داعش".

انشقاق عشماوي عن "داعش"

ووفقا لروايات مصرية، فإن عشماوي كان على اتصال دائم بارهابيين في ليبيا، معتمدا على خبرته في طرق السير في الصحراء، وأصبح قائدا لمجموعة إرهابية يتولى تدريبها بنفسه بين البلدين.

في يوليو 2015، أعلن عشماوي المعروف بـ"أبو عمر المهاجر" انشقاقه عن "داعش"، وتأسيس تنظيم "المرابطون" في ليبيا، الموالي لتنظيم القاعدة.

وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، غيابيًا بإعدام هشام عشماوي، و13 من العناصر الإرهابية في اتهامهم بالهجوم على "كمين الفرافرة" الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطًا ومجندًا.

وأعلنت في وقت لاحق غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي أن الإرهابي هشام عشماوي قد قبض عليه في حي المغار بمدينة درنة، وكان يرتدي حزاما ناسفا، إلا انه لم  يتمكن من تفجيره بسبب عنصر المفاجأة وسرعة تنفيذ العملية الأمنية.

هذا، وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، أن عشماوي ساعة القبض عليه، كانت معه زوجة رفاعي سرور وأبناؤه.

ومن المرجح أن يكون سرور قد قتل خلال غارة جوية على موقع في مدينة درنة قبل سيطرة الجيش عليها.

وكان عمر رفاعي سرور مفتيا ومنظرا شرعيا لتنظيم القاعدة في ليبيا، وشارك مع ضابط الصاعقة المصري السابق هشام عشماوي في تأسيس تنظيم "الرابطون" الإرهابي.

ونقلت بوابة "الشروق" عن مصدر ليبي مطلع قوله، إن "عشماوي كان مختبئا في درنة منذ عدة سنوات، ويقوم بإصدار تكليفات لباقي العناصر الإرهابية المتواجدة في ليبيا ومصر لتنفيذ عمليات إرهابية".

وأوضح المصدر أن عملية القبض تمت بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الجيش الليبي، ما أسفر عن مقتل من معه والقبض عليه وزوجة زميله الإرهابي المصري عمر رفاعي سرور وأبنائه الذين كانوا يختبئون معها.

وكشف المصدر أن اتصالات تجري مع السلطات المصرية بشأن إمكانية تسليم عشماوي إلى مصر، لكونه مطلوبا في العديد من القضايا وصدرت ضده أحكام نهائية.

وقد ضبطت وحدات الجيش الليبي خلال العملية أسلحة وذخائر وقنابل كانت تعد للاستخدام في عمليات إرهابية.

روابط ذات صلة

الجيش المصري يعثر على عتاد ومواد متفجرة للإرهابيين بسيناء

الجيش الليبي يلقي القبض على إرهابي المصري في درنة

مصر.. مقتل 26 مسلحا بسيناء في عملية الجيش 

سفارة الاحتلال لدى مصر تنشر لأول مرة فيديو بعد اغتيال السادات

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

المرجع مكارم شيرازي: الوهابيون يشعرون بالغيظ حيال مسيرات الاربعين

مستقبلا السفير الصيني امير عبداللهيان: هناك ارضيات متاحة لتنمية التعاون الايراني الصيني

الحرب على سوريا شاهد بالفيديو...الجماعات المسلحة وسحب السلاح من المنطقة العازلة بادلب

ازمة البرلمان الجزائري بالفيديو...نواب الموالاة يهددون بالاعتصام اذا رفض رئيس البرلمان الاستقالة

فيديو.. وقف بث برنامج مصري مباشر جراء تشابك بالأيدي

قطاع غزة بين مسيرات العودة وتهديدات نتنياهو

قيادي فلسطيني: مواجهة صفقة ترامب لاتتحق بالشعارات بل بالعمليات الاستشهادية + فيديو

السيدة السورية الأولى.. تواجه المرض في ميادين العمل

هذا ما فعله نجل نتنياهو في الامارات!

بصمات جنوب أفريقيا في الحرب الشعواء على اليمن

رسميا... السعودية تعلق على أنباء طرد السفير التركي

مكتب عبد المهدي يصدر بياناً بشأن تشكيل الحكومة العراقية

تركيا تدفع بتعزيزات إلى إدلب بعد سحب المسلحين أسلحتهم الثقيلة.. ماذا بعد؟

81 % من متابعي قناة العالم يعتقدون أن خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية

شاهد...البرلمان البحريني يقر قانونا جديدا لتجويع الشعب بأمر ملكي

القبض على "أخطر إرهابي مصري" في درنة الليبية

"خاشقجي"..القشة التي قصمت ظهر البعير!

السعودية تتخذ موقفا جديدا تجاه المانيا.. ماهو؟

بالفيديو...هذا ما جاء في بيان القوات المسلحة اليمنية اليوم

سيناريو ائتلاف العدوان للفصل بين الشعب والحكومة باليمن

الأکثر مشاهدة