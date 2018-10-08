محكمة عسكرية مصرية تقضي بإعدام 4 إرهابیین من داعش

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كما قضت المحكمة بالسجن لمدة تتراوح بين 5 و15 عاما لـ15 متهما، والبراءة لــ 17 متهما آخرين.

وأدين المتهمون بـ"استباحة قتل النفس وتخريب الممتلكات العامة" في القضية التي يرجع تاريخها إلى العام الماضي.

وقال مسؤول عسكري إن "كافة الاجراءات القضائية العادية مثل الطعن تسري على أحكام المحاكم العسكرية"، ما يعني أن للمتهمين حق الطعن أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية.

وقال رئيس المحكمة العسكرية إن المتهمين "استخدموا السلاح والمفرقعات والقنابل وأسفرت جرائمهم عن قتل 20 من رجال الشرطة وآخرين وتخريب الممتلكات العامة".

وأعلن الجيش المصري الاثنين مقتل 52 إرهابيا في سيناء في اطار عمليته العسكرية الواسعة ضد الفرع المصري لجماعة داعش في سيناء التي بدأها في شباط/ فبراير الماضي.