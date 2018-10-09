البورصة المصرية عند أدنى مستوى في 12 شهرا

العالم- مصر

وانخفض 29 سهما من الأسهم الثلاثين المدرجة على قائمة المؤشر المصري، الذي تراجع 15% منذ نهاية أغسطس/آب، لتبلغ خسائره منذ بداية العام 9.4%.

وسجلت البورصة المصرية أداء أقل بكثير من مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة الذي هبط بنحو 1%.

وأظهرت بيانات البورصة يوم الاثنين أن المستثمرين المحليين قاموا بعمليات بيع مكثفة لتغطية مراكز مالية، بينما اشترى المستثمرون الأجانب من غير العرب أسهما مصرية أكثر مما باعوا بفارق كبير.

ونقلت رويترز عن خبراء قولهم إن هبوط البورصة يوم الاثنين يعزى إلى خليط من جني الأرباح وضعف الأسواق الناشئة، لكنهم أبدوا ثقة في أن الانخفاض لن يستمر.

كما اعتبر محللون أن التراجع الحاد في البورصة المصرية جاء بضغط من مبيعات مكثفة للمستثمرين المصريين والعرب، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

وأذكى الاضطراب في الأسواق الناشئة قلقا حول نزوح محتمل للأموال من مصر، وخفض قيمة عملة البلاد الجنيه.

بيد أن كثيرا من مديري الصناديق الأجانب يقولون إنهم ما زالوا إيجابيين بشأن السوق على الأجل الطويل، نظرا لتحسن الاقتصاد الأساسي.

المصدر : وكالات