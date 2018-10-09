البث المباشر
/news/3823741/البورصة-المصرية-عند-أدنى-مستوى-في-12-شهرا|/news/3823741

البورصة المصرية عند أدنى مستوى في 12 شهرا

البورصة المصرية عند أدنى مستوى في 12 شهرا
الثلاثاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 3.6% يوم الاثنين عند 13604 نقاط، مسجلا أدنى مستوياته في 12 شهرا، تحت ضغط ضعف الأسواق الناشئة وعمليات بيع من مستثمرين محليين وعرب لتغطية مراكز مالية.

العالم- مصر

وانخفض 29 سهما من الأسهم الثلاثين المدرجة على قائمة المؤشر المصري، الذي تراجع 15% منذ نهاية أغسطس/آب، لتبلغ خسائره منذ بداية العام 9.4%.

وسجلت البورصة المصرية أداء أقل بكثير من مؤشر "إم.إس.سي.آي" للأسواق الناشئة الذي هبط بنحو 1%.

وأظهرت بيانات البورصة يوم الاثنين أن المستثمرين المحليين قاموا بعمليات بيع مكثفة لتغطية مراكز مالية، بينما اشترى المستثمرون الأجانب من غير العرب أسهما مصرية أكثر مما باعوا بفارق كبير.

ونقلت رويترز عن خبراء قولهم إن هبوط البورصة يوم الاثنين يعزى إلى خليط من جني الأرباح وضعف الأسواق الناشئة، لكنهم أبدوا ثقة في أن الانخفاض لن يستمر.

كما اعتبر محللون أن التراجع الحاد في البورصة المصرية جاء بضغط من مبيعات مكثفة للمستثمرين المصريين والعرب، وفق ما أوردت وكالة الأناضول.

وأذكى الاضطراب في الأسواق الناشئة قلقا حول نزوح محتمل للأموال من مصر، وخفض قيمة عملة البلاد الجنيه.

بيد أن كثيرا من مديري الصناديق الأجانب يقولون إنهم ما زالوا إيجابيين بشأن السوق على الأجل الطويل، نظرا لتحسن الاقتصاد الأساسي.

المصدر : وكالات

تصنيف :

روابط ذات صلة

في ذكرى الصعود إلى كأس العالم... صلاح يغرد عن فرحة الشعب المصري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ضريبة القيمة المضافة يكشف وجه مجلس النواب الحقيقي

لا نهاية لصراعات بن سلمان مع الازمات

العراق... عبد المهدي يتعرض لضغوط لقبول مرشحي الاحزاب في الحكومة 

الرئيس الأسد يصدر عفواً عاماً عن الفارين من الجيش

روسي يكتشف وفاته عن طريق البنك!

تهديدات لأكاديمي سعودي بمواجهة مصير خاشقجي!

البورصة المصرية عند أدنى مستوى في 12 شهرا

القائم بالاعمال سعودي بلبنان يعلق على اختفاء خاشقجي!

انتحار أحد المتهمين بالهجوم على مادورو

تشييع الحاجة ام عماد مغنية اليوم في روضة شهداء المقاومة

تفاصيل توريد "إس-300" لسوريا.. 100 صاروخ مجانا!

وصفة يابانية "غريبة" تطيل العمر!!

بالفيديو/ "خاشقجي" .. معارض أم مؤيد؟

صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي مع ارتفاع المخاطر

سر بأغطية أقلام الحبر قد ينقذ حياتك!

رصد "مبيد" للدبابات في سوريا

سعي اوروبي لاستثناء "سويفت" من الحظر الاميركي ضد ايران

ترامب لا ينوي إقالة نائب وزير العدل من منصبه

وأخيراً.. انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان الموريتاني

مهرجان السليمانية السينمائي الثالث... الاعلامي اللبناني جورج قرداحي يصل الى العراق

الأکثر مشاهدة