سعي اوروبي لاستثناء "سويفت" من الحظر الاميركي ضد ايران

وقالت الصحيفة، اليوم الثلاثاء، يقود وزراء الخزانات الاوروبيون مساع جدية لاقناع ادارة ترامب باستثناء (سويفت SWIFT) من الحظر الذي تفرضه اميركا ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، وذلك خلال الاجتماع الذي سيقام في مدينة بالي الاسبوع الحالي لصندوق النقد الدولي وبحضور وزير الخزانة الاميركية ستيفن منوجين.

وكانت كل من فرنسا والمانيا وبريطانيا الذين وقعوا الاتفاق النووي مع ايران عام 2015، قد أعلنوا عن خيبة أملهم من فشل مباحثات لهم مع ادارة اميركا لاستثناء جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (سويفت SWIFT) من الحظر الاميركي ضد ايران.

ومن المقرر ان تفرض واشنطن بدءا من 5 نوفمبر المقبل إجراءات حظر جديدة ضد ايران، بعد انسحابها من الاتفاق النووي المصدق عليه دوليا، قد تشمل حظرا ضد البنك المركزي الايراني وعددا من المؤسسات المالية الايرانية.

ونقلت "تايمز" عن مسؤول اوروبي قوله: ان اختلاف وجهة النظر بين اوروبا واميركا حول "سويفت" قد تتحول الى نزاع حقيقي بين الطرفين.

وأوضح: لقد طرحنا الموضوع على الادارة الاميركية لكنها سدت جميع الطرق الموجودة دون ان تسمعنا اي سبب واضح.