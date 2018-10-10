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العميد غيب برور: الرئيس الاميركي أشهر عداءه بشكل سافر

العميد غيب برور: الرئيس الاميركي أشهر عداءه بشكل سافر
الثلاثاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في الجمهورية الاسلامية الايرانية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الاميركي أشهر عداءه ضد ايران بشكل سافر، مضيفا اننا اليوم في حرب شاملة ضد الاستكبار العالمي.

العالم - ايران

وفي كلمته امام رواد ساحة الجهاد والشهادة، قال العميد غلام حسين غيب برور: اننا اليوم في حرب شاملة ضد الاستكبار العالمي، حيث أشهر الرئيس الاميركي عداءه بشكل سافر.

وأشار الى ان أميركا لديها ذراعان في المنطقة، مصرحا: ان نظام آل سعود الخبيث والكيان الصهيوني اللقيط، يشاركان في هذه الحرب ضد الثورة الاسلامية الايرانية بالأموال الضخمة والعمليات الاستخباراتية.

وأشار رئيس منظمة تعبئة المستضعفين الى مناورات التعبئة تحت عنوان "الاقتدار العاشورائي"، وأوضح ان هذه المناورات عادة ما كانت تجري خلال السنوات السابقة في اسبوع التعبئة (من 20 الى 26 تشرين الثاني/نوفمبر)، الا ان دراساتنا أثبتت ان البلاد بحاجة الى حركة جديدة وواسعة.

وبيّن ان العدو تلقى رسالة قوية من جانبنا، وينبغي أن نواصل هذا الامر بعد مناورات "الاقتدار العاشورائي" للتعبئة والرد الصاروخي القاطع للحرس الثوري على الارهابيين، ويجب على جميع الاجهزة ان تشمر عن سواعدها لرفع مشكلات المواطنين.

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