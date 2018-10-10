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شكوى إيران ضد أمريكا في لاهاي .. تفاصيل اليوم الثاني

الثلاثاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٩:٢٤ بتوقيت غرينتش

تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، النظر في شكوى إيران التي تقدمت فيها في حزيران/ يونيو الفين وستة عشر ضد الولايات المتحدة لتجميدها اصولا بنحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية.

العالم - إیران

المحكمةُ تعقد أربع جلسات استماعٍ علنية، بدأتْ الاولى منها صباح أمس وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وقضية الاصول المجمدة غير متصلة بدعوى رفعتها إيران تتعلق باجراءات الحظر الاميركية الحالية ضد ايران التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.

المحكمة طالبت الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر اجراءات الحظر المفروضة على المساعدات الإنسانية أو على سلامة الطيران المدني.

مطالبةُ إيران في القضيتين تستند إلى اتفاقية وُقعت بين البلدين عام ألف وتسعمئة وخمسة وخمسين. والتي تنص على لجوءِ البلدين الى محكمة لاهاي عندَ عدمِ نجاحِهما دبلوماسياً في تسوية القضايا العالقة بينَهما.

الولاياتُ المتحدة طلبت من المحكمة رفض الطلب باستعادةِ الأصول تحت مزاعم واهية دأبت على تكرارها الادارة الاميركية ضد ايران.

وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، ريتشارد فيسيك:"الولايات المتحدة هنا اليوم لتقدم اعتراضها الجدي على القضية المقدمة من قبل ايران. استخدام ايران معاهدة الصداقة لتحدي الاجراءات الاميركية عملية مسيئة".

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كان قد زعم ان إيران تحاول استغلال محكمة العدل الدولية لأغراض سياسية ودعائية.

واشنطن أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستنسحب من اتفاقية الصداقة، ويتطلب الخروج من اتفاقية الصداقة عامًا كاملًا ليصبح سارياً.

المحكمة الأميركية العليا قضت في 20 نيسان/أبريل بمصادرة نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة في نيويورك حاليا وتعادل قيمة سندات استثمر فيها المصرف المركزي الايراني أموالا.

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