أحدث تكنولوجيا الزوارق السريعة في أيادي البحرية الايرانية

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء لمناسبة اليوم الوطني للقوة البحرية للحرس الثوري قال العميد زماني، انه ومنذ تاسيس القوات البحرية للحرس الثوري بامر من الامام الخميني (رض) الراحل (عام 1985) قامت هذه القوات بتنفيذ عمليات كبرى منها مواجهة القوات الاميركية في الخليج الفارسي التي كانت احد منعطفاتها.

وحول العملية التي قامت بها القوة البحرية للحرس الثوري في مواجهة القوات الاميركية في العام 1985 في الخليج الفارسي قال، انه في تلك العملية وقفت قوة بحرية ايرانية مؤلفة من 3 زوارق بدائية بكل بسالة بوجه حاملة طائرات اميركية ووجهت ضربة اساسية للهيمنة الاميركية في الخليج الفارسي.

واضاف، ان خبراتنا قد اسست لنظرية جديدة في القتال البحري وان المواجهة الاضطرارية مع القوات الاميركية حدت بنا لتحديث معداتنا وتم تحديث معدات القوة البحرية للحرس الثوري يوما بعد يوم بحيث ان احدث تكنولوجيا الزوارق السريعة هي اليوم تحت تصرف القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

واشار العميد زماني الى ان اميركا قامت بتقليد انموذج الزوارق الايرانية السريعة واضاف، ان استخدام هذه المعدات يستلزم الكوادر البشرية الماهرة وان اقتدار ومهارة وتضحوية القوات المسلحة الايرانية قد اوصلت القوة البحرية للحرس الثوري الى مثل هذا الاقتدار في المنطقة.

واكد استراتيجية القوة البحرية للحرس الثوري في مواجهة التهديدات الخارجية وقال، ان تهديدات القوة البحرية الاميركية هي تهديدات اعلامية غالبا وان هذه القوات تسعى لخفض الاحتكاكات مع القوات المسلحة الايرانية قدر الامكان.