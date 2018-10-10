ايران مستعدة للتعاون مع تركيا في مكافحة الارهاب والتطرف والمخدرات

العالم - ايران

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه ذوالفقاري مع وكيل الداخلية التركي محترم اينجة، معزيا بمصرع 8 عسكريين اتراك خلال العملية الارهابية الاخيرة التي قام حزب العمال الكردستاني التركي "ب ك ك".

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى الاثنين، ادان ذوالفقاري العملية الارهابية هذه، مقدما التعزية للحكومة والشعب التركي بمصرع العسكريين الاتراك الثمانية.

واعلن ذوالفقاري استعداد الجمهورية الاسلامية الكامل للتعاون مع الحكومة التركية في مجال مكافحة الارهاب والتطرف وتهريب المخدرات، لافتا الى ضبط القوات الايرانية اخيرا شحنة من الهيرويين تزن اكثر من طن في حدود بازركان (شمال غرب ايران) قبل دخولها الى تركيا.

من جانبه، شكر وكيل الداخلية التركي مساعد الداخلية الايرانية لمواساته بمصرع العسكريين الاتراك في العملية الارهابية الاخيرة، مشيدا بالاجراءات العملانية المناسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية في التصدي للمخلين بالامن والنظام في المنطقة.

واعلن الجانبان في الختام استعدادهما لعقد الاجتماع الثالث لفريق العمل الامني المشترك خلال الاشهر المقبلة، معربا عن امله بان يساعد عقد الجلسات الامنية المشتركة في اعادة الامن والاستقرار الى المنطقة.