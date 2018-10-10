البث المباشر
مراسل العالم في جيزان: اغارة على مواقع المرتزقة في موقع ثاهر الجمل ومصرع وجرح عدد منهم
مراسل العالم في اليمن: طيران العدوان السعودي يشن 10 غارات على وادي جارة بجيزان ومنطقة الملاحيط في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة
مراسل العالم : قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة في الصوح قبالة نجران
مراسل العالم في جيزان: قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي خلال انكسار زحف لهم على جبل النار قبالة جيزان
مراسل العالم في جيزان: طيران العدوان السعودي يشن 10 غارات على وادي جارة بجيزان ومنطقة الملاحيط في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة
مراسل العالم في جيزان: وحدة سلاح الاسناد المدفعي يستهدف تجمعات للجنود السعوديين والمنافقين خلف تبة القناصين وشرق الدود محققة اصابات مباشرة
مراسل العالم في جيزان: اسقاط طائرتين استطلاعية للعدوان في جبل الشبكة
مراسل العالم في نجران: وحدة سلاح الاسناد المدفعي يدك تحمعات للمرتزقة في رقابة الخشبا والطلعة والقيادة قبالة منفذ الخضراء محققة اصابات مباشرة
مراسل العالم في عسير: اطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة غرب مجازة وقبالة منفذ علب والضربات مسددة
مراسل العالم في اليمن : قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة في الصوح قبالة نجران
/news/3824446/ايران-مستعدة-للتعاون-مع-تركيا-في-مكافحة-الارهاب-والتطرف-والمخدرات|/news/3824446

الداخلية الايرانية:

ايران مستعدة للتعاون مع تركيا في مكافحة الارهاب والتطرف والمخدرات

ايران مستعدة للتعاون مع تركيا في مكافحة الارهاب والتطرف والمخدرات
الثلاثاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:٠٧ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد الداخلية الايرانية للشؤون الامنية والشرطية حسين ذوالفقاري، استعداد ايران الكامل للتعاون مع تركيا في مجال مكافحة الارهاب والتطرف وتهريب المخدرات.

العالم - ايران

جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه ذوالفقاري مع وكيل الداخلية التركي محترم اينجة، معزيا بمصرع 8 عسكريين اتراك خلال العملية الارهابية الاخيرة التي قام حزب العمال الكردستاني التركي "ب ك ك".

وفي هذا الاتصال الهاتفي الذي جرى الاثنين، ادان ذوالفقاري العملية الارهابية هذه، مقدما التعزية للحكومة والشعب التركي بمصرع العسكريين الاتراك الثمانية.

واعلن ذوالفقاري استعداد الجمهورية الاسلامية الكامل للتعاون مع الحكومة التركية في مجال مكافحة الارهاب والتطرف وتهريب المخدرات، لافتا الى ضبط القوات الايرانية اخيرا شحنة من الهيرويين تزن اكثر من طن في حدود بازركان (شمال غرب ايران) قبل دخولها الى تركيا.

من جانبه، شكر وكيل الداخلية التركي مساعد الداخلية الايرانية لمواساته بمصرع العسكريين الاتراك في العملية الارهابية الاخيرة، مشيدا بالاجراءات العملانية المناسبة للجمهورية الاسلامية الايرانية في التصدي للمخلين بالامن والنظام في المنطقة.

واعلن الجانبان في الختام استعدادهما لعقد الاجتماع الثالث لفريق العمل الامني المشترك خلال الاشهر المقبلة، معربا عن امله بان يساعد عقد الجلسات الامنية المشتركة في اعادة الامن والاستقرار الى المنطقة.

 

روابط ذات صلة

تركيا تعلن مقتل 35 عنصراً من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

قصف تركي لمواقع "حزب العمال الكردستاني" شمال العراق

مقتل 3 عسكريين أتراك بهجوم لـ"حزب العمال الكردستاني"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

عدد قتلى زلزال هايتي يرتفع إلى 17 وتضرر أكثر من ألفي منزل

بالفيديو.. تركيا تنشر صورا وأسماء سعوديين متورطين في قضية خاشقجي

ترامب: القمة مع زعيم كوريا الشمالية ستنعقد بعد انتخابات الكونغرس

سفير بريطانيا لدى طهران: الأوروبيون سيضعون نظاما مصرفيا جديدا للتداول مع إيران

بالصورة.. أرقام قياسية لإدارة ترامب في الاستقالات

فرنسا تشتعل ... مظاهرات حاشدة ضد ماكرون

مصر.. توجيه "ضربة استباقية قوية" للمسلحين بالعريش

ما هو السبب وراء تأجيل تشغيل معبر نصيب الحدودي للمرة الثالثة؟

الجنيه السوداني يتراجع في السوق السوداء بعد خفض قيمته

الأسير المضرب الشيخ خضر عدنان يتعرض لمضايقات شديدة

وثائق.. العدوان السعودي يشدد حصاره على اليمنيين ویصدر قائمة بالمواد الممنوع دخولها

تطورات جديدة حول ما اثار قلق السوريين تحت قبة البرلمان!

هل قُتل خاشقجي لأنه كان قريبا من أمراء آل سعود قبل أن يُصبح معارضا؟

سوريا.. هل يشكّل مرسوم العفو الرئاسي خطوة نحو المصالحة؟

النجم الكوميدي الأمريكي جيم كاري يصف ترامب بالخائن!

اولمبياد الشباب.. لاعبة جودو ايرانية تُمنع من المشاركة بسبب "الحجاب"

لدى لقائه مع نظيره القطري.. لاريجاني: لا مكان للغطرسة في عالمنا اليوم

الموظفة أم ربة المنزل.. أيهما الأفضل في الحياة الزوجية؟!

أميركا تمدد إعفاء حقل "رهام" الايراني للغاز من الحظر

الهيئة الوطنيّة للعريضة الشعبيّة في البحرين تعيّن رئيسة لها

الأکثر مشاهدة