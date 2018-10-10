مؤشر بورصة طهران يقفز اكثر من 5 آلاف نقطة

العالم - ايران

وارتفع المؤشر العام لبورصة طهران للأسهم والأوراق المالية، من 5662 نقطة ليصل الى 180847 نقطة.

وتداولت السوق أكثر من 5.36 مليار سهم وورقة مالية بقيمة تخطت 1.859 تريليون تومان (الدولار= 4400 تومان) توزعت على 264 الفا و675 صفقة.

وكان الاثر الاكبر لصعود المؤشر العام "تدبيكس" لأسهم شركات "مباركة" للفولاذ بـ542 نقطة، و"خليج فارس" القابضة للبتروكيماويات بـ515 نقاط، و"الوطنية لصناعات النحاس" بـ301 نقطة.

كما صعد مؤشر"آيفكس" للسوق الموازية 49 نقطة ليصل الى مستوى 2030 نقطة.

وتستقبل سوق الأسهم هذه الايام سيولة جديدة للمتعاملين الحقيقيين، لتثبت انها تشكل فرصة جيدة لاستقطاب الرساميل.