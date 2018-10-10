تزويد شبكة الكهرباء في ايران بـ500 ميغاواط من الطاقة الشمسية

العالم - ايران

وقال صادق زادة: ان طاقة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة في البلاد تبلغ 1 بالمئة من اجمالي توليد الطاقة في البلاد فيما يتم بذل الجهود لرفع هذه النسبة الى 5 بالمئة خلال الاعوام المقبلة.

واضاف ان اجمالي توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة في البلاد تبلغ نحو 650 ميغاواط حاليا ومع دخول 500 ميغاواط من المحطات الجديدة يمكن القول ان هذا الحجم سيبلغ نحو 1100 ميغاواط قبل فصل الصيف المقبل والذي يشكل الذروة في استهلاك الطاقة الكهربائية في البلاد.

وتابع: ان انتاج الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية كان اكثر كلفة خلال الاعوام الماضية الا ان التقدم التكنولوجي في هذا المجال اسفر عن انخفاضها بشكل لافت.