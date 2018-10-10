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قائد عسكري ايراني: أمن الخليج الفارسي للجميع

قائد عسكري ايراني: أمن الخليج الفارسي للجميع
الثلاثاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

اكد قائد المنطقة الثانية للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة في ايران 'العميد رمضان زيراهي' ان 'ستراتيجيتنا منذ العام 1985 تركزت على انه اذا اصبحت منطقة الخليج الفارسي غير آمنة لنا فلن تكون آمنة لغيرنا'.

العالم - ايران

وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، قال العميد زيراهي، 'اذا لم نكن آمنين في الخليج الفارسي ولن نستطيع حماية مصالح الجمهورية الاسلامية هناك، فلن يكون الخليج الفارسي آمنا لغيرنا ولن تستيطع امريكا استخدامة لمصالحها'، مضيفا ان 'ستراتيجيتنا اليوم هي ذاتها وسنحافظ علي مصالحنا في هذه المياه المهمة بكل ما نملك'.

واردف القائد العسكري الايراني، ان 'الاستكبار العالمي وخلال الحرب المفروضة (1980-1988) ورغم اساطيله العملاقة والمجهزة باحدث الاسلحة لم يستطع كسر ارداة الشعب الايراني في الدفاع عن ثورته ومصالح بلاده واليوم وبقوة شبابنا سندافع عن بلدنا ولن نسمح لاحد ان يهدد مصالحنا في الخليج الفارسي'.

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