إمداد مصر بغاز الإحتلال الإسرائيلي يتوقف على حالة واحدة

العالم- مصر

وأوضحت الوكالة أن ضخ "الغاز الإسرائيلي" في مصر يأتي ضمن اتفاقية الـ15 مليار دولار التي وقعتها مؤخرا شركة دولفينوس المصرية الخاصة مع الشركاء في حقلي تمار ولوثيان الصهيونيين للغاز.

وأضافت الوكالة أن مصر تقترب بذلك من تحقيق هدفها بأن تصبح مركزا لتصدير الطاقة في المنطقة.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة غاز الشرق، الشريك المصري الأكبر في خط الأنابيب محمد شعيب، إن استيراد الغاز من الكيان الصهيوني سيبدأ بكميات تصل إلى 100 مليون قدم مكعبة يوميا في الربع الأول من عام 2019، وسيرتفع تدريجيا ليصل إلى 700 مليون قدم مكعبة في اليوم.

وأضاف: "نتوقع أن يكون خط الأنابيب في حالة جيدة.. نحن نهدف إلى الوصول إلى الطاقة القصوى لخط الأنابيب أو الحد الأقصى لمعدل التدفق خلال 3 سنوات"

واتفقت شركة غاز الشرق المصرية مع شركاء تنمية حقول الغاز للكيان الصهيوني، شركتي ديليك دريلينغ الإسرائيلية، ونوبل إنرجي الأمريكية على شراء 39% من شركة غاز شرق المتوسط، التي تملك خط الأنابيب الواصل بين جنوب فلسطين المحتلة وشبه جزيرة سيناء.

المصدر: بلومبرغ