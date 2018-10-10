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قوى الامن الداخلي من ابرز نماذج الاقتدار الوطني في ايران

قوى الامن الداخلي من ابرز نماذج الاقتدار الوطني في ايران
الثلاثاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

اصدر حرس الثورة الاسلامية اليوم الثلاثاء بيانا بمناسبة اسبوع قوى الامن الداخلي في ايران؛ مؤكدا فيه ان هذه القوة تعد من ابرز نماذج الاقتدار الوطني والدرع الامني الرصين للجمهورية الاسلامية الايرانية.

العالم - ايران

واشاد الحرس الثوري في بيانه بتضحيات وجهود قوات الامن الداخلي وسائر القوات المسلحة والمؤسسات الاستخبارية والامنية الايرانية في تعزيز القوة والجاهزية والدفاع عن امن البلاد وافشال مؤامرات الاعداء.

واكد البيان انه على اعتاب الذكرى الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية تشير الحقائق والتجارب الى ان المنظومة الدفاعية والامنية في البلاد ولاسيما قوى الامن الداخلي الابية والباسلة ومن خلال تنسيق وتناغم وتعاون منقطع النظير فيما بينها وفرت الطاقات الضرورية والفاعلة لضمان وتعزيز اركان الامن القومي والنظام الاجتماعي وسيادة القانون في المجتمع.

كما اشار البيان الى المساهمة الجهادية والشجاعة التي تتميز بها قوى الامن الداخلي في سياق مكافحة التهديدات الحدودية الناجمة عن سيناريوهات مناهضة للامن تثيرها جماعات الارهابية وشريرة مدعومة من جانب منظمات تجسسية تابعة للعدو، والتصدي القاصم للمفدسين والهاربين عن القانون ومثيري الشغب والمخلّين بالسلوك الاجتماعية ولا سيما شريحة الشباب، كل ذلك من النماذج البديهية التي تستدعي ثناء الشعب وتؤدي الى النهوض بمستوى الشعور بالامن في البلاد.

وخلص البيان الى ان قوى الامن الداخلي والى جانبها سائر القوات المعنية بالدفاع عن امن الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتكمن من خلال تواجدها الفاعل واليقظ في ساحات العمل، من احباط مخططات العدو الرامية الي زعزعة الامن والاستقرار في البلاد.

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