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دورة الالعاب البارآسيوية 2018

الايراني "سبهوند" يحطم الرقم العالمي برمي القرص ويتقلد الذهبية

الايراني
الثلاثاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٢:٠٦ بتوقيت غرينتش

حطم المتسابق الايراني "فرزاد سبهوند" الرقم القياسي العالمي برمي القرص ليتوج بالميدالية الذهبية في دورة الالعاب البارآسيوية 2018 في اندونيسيا.

العالم - إیران

وحطم سبهوند الرقم القياسي العالمي في مسابقة رمي القرص لفئة F34/44- F62/64، وحل بالمركز الثاني والثالث متسابقين من الهند مسجلين 46.61 و45.61 متر على التوالي ليحصلا على الميداليتين الفضية والبرونزية.

وحل المتسابق الايراني الآخر "شهرام حسن بور" في المركز السادس.

يذكر ان دورة الالعاب البارآسيوية الثالثة افتتحت يوم السبت وتستمر لمدة اسبوع ويشارك فيها اكثر من 3500 رياضية ورياضية من 43 بلدا في 18 مسابقة، وتشارك فيها ايران ببعثة مكونة من 209 رياضيين في 13 مسابقة.

وتوزع في هذه الدورة 685 ميدالية ملونة منها 300 للسيدات و343 للرجال و41 ميدالية للالعاب الجماعية.

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