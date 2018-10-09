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تفاصيل جديدة عن اختفاء خاشقجي.. ما علاقة مصر والإمارات؟

تفاصيل جديدة عن اختفاء خاشقجي.. ما علاقة مصر والإمارات؟
الثلاثاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٤:٠٠ بتوقيت غرينتش

كشفت صحيفة "الصباح" التركية، عن تفاصيل جديدة في قضية اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي، موضحة علاقة 15 سعوديا دخلوا إلى إسطنبول يوم اختفائه.

العالم - السعودية

وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن 15 سعوديا وصلوا إلى إسطنبول على متن طائرتين في اليوم ذاته الذي اختفى فيه خاشقجي في القنصلية، وغادرتا في اتجاهين آخرين غير السعودية.

وأضافت الصحيفة، أن الطاقم السعودي الذي وصل إلى القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول، غادر في مساء اليوم ذاته، على الرغم من وجود حجز فندقي للطاقم لمدة أربعة أيام، إلا أنه تم إلغاء حجزهم.

وأشارت إلى أن الطاقم الأمني السعودي، وصل إلى الفندق القريب من القنصلية، تاركين بعض المتاع لهم، لينطلقوا بعد ذلك إلى القنصلية، وعادوا في المساء لأخذ حاجياتهم، وقاموا بإلغاء الحجز.

ولفتت إلى أنه عقب وصول خاشقجي للقنصلية بساعتين ونصف، خرجت ست سيارات سوداء، واتجهت صوب منزل القنصل السعودي، القريب من مبنى القنصلية، وبقيت ما يقارب الأربع ساعات، ثم اتجهت إلى مطار أتاتورك الدولي.

وأوضحت أن الطائرتين، اتبعتا مسارين مختلفين، أحدهما إلى مصر، فيما اتجهت الأخرى إلى دبي ثم إلى الرياض.

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