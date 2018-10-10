قائد سلاح الجو الايراني يؤكد أهمية تأسيس مجلس اعلى للملاحة الجوية

العالم - ايران

وقال عزیز نصیرزاده، في تصريح ادلى به خلال ملتقى دور القوة الجوية في الاقتدار الوطني، ان ايجاد طاقات الاستخدامات العسكرية من جميع البنى التحتية للقوة الجوية وايجاد طاقات بنيوية لاجتذاب جميع الطاقات الشعبية الى الملاحة الجوية وتعزيز المسارات التنسيقية والتنموية في الطاقات البحثية واعداد وتحديث القوانين والعقيدة على مختلف المستويات وتبلور الافكار الدفاعية وتأسيس مجلس اعلى للملاحة الجوية وتاسيس مقاعد لاعداد النظريات وتأسيس مكتب للبحوث المستقبلية واستخدام الطاقات الابداعية بالاعتماد على الطاقات الداخلية والوطنية من الشؤون ذات الاهمية في الاقتدار الجوي في سياق المصالح الوطنية.