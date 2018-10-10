البث المباشر
مراسل العالم في جيزان: اغارة على مواقع المرتزقة في موقع ثاهر الجمل ومصرع وجرح عدد منهم
مراسل العالم في اليمن: طيران العدوان السعودي يشن 10 غارات على وادي جارة بجيزان ومنطقة الملاحيط في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة
مراسل العالم : قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة في الصوح قبالة نجران
مراسل العالم في جيزان: قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي خلال انكسار زحف لهم على جبل النار قبالة جيزان
مراسل العالم في جيزان: طيران العدوان السعودي يشن 10 غارات على وادي جارة بجيزان ومنطقة الملاحيط في مديرية الظاهر بمحافظة صعدة
مراسل العالم في جيزان: وحدة سلاح الاسناد المدفعي يستهدف تجمعات للجنود السعوديين والمنافقين خلف تبة القناصين وشرق الدود محققة اصابات مباشرة
مراسل العالم في جيزان: اسقاط طائرتين استطلاعية للعدوان في جبل الشبكة
مراسل العالم في نجران: وحدة سلاح الاسناد المدفعي يدك تحمعات للمرتزقة في رقابة الخشبا والطلعة والقيادة قبالة منفذ الخضراء محققة اصابات مباشرة
مراسل العالم في عسير: اطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة غرب مجازة وقبالة منفذ علب والضربات مسددة
مراسل العالم في اليمن : قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة في الصوح قبالة نجران
/news/3824811/قائد-سلاح-الجو-الايراني-يؤكد-أهمية-تأسيس-مجلس-اعلى-للملاحة-الجوية|/news/3824811

قائد سلاح الجو الايراني يؤكد أهمية تأسيس مجلس اعلى للملاحة الجوية

قائد سلاح الجو الايراني يؤكد أهمية تأسيس مجلس اعلى للملاحة الجوية
الثلاثاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

دعا قائد سلاح الجو في جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد عزيز نصيرزاده الى تأسيس مجلس اعلى للملاحة الجوية في البلاد وعده من الشؤون التي تكتسب الاهمية في سياق تأمين المصالح الوطنية.

العالم - ايران

وقال عزیز نصیرزاده، في تصريح ادلى به خلال ملتقى دور القوة الجوية في الاقتدار الوطني، ان ايجاد طاقات الاستخدامات العسكرية من جميع البنى التحتية للقوة الجوية وايجاد طاقات بنيوية لاجتذاب جميع الطاقات الشعبية الى الملاحة الجوية وتعزيز المسارات التنسيقية والتنموية في الطاقات البحثية واعداد وتحديث القوانين والعقيدة على مختلف المستويات وتبلور الافكار الدفاعية وتأسيس مجلس اعلى للملاحة الجوية وتاسيس مقاعد لاعداد النظريات وتأسيس مكتب للبحوث المستقبلية واستخدام الطاقات الابداعية بالاعتماد على الطاقات الداخلية والوطنية من الشؤون ذات الاهمية في الاقتدار الجوي في سياق المصالح الوطنية.

 

روابط ذات صلة

قائد سلاح الجو: ايران تخطط للانتاج المكثف لطائرات نفاثة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

عدد قتلى زلزال هايتي يرتفع إلى 17 وتضرر أكثر من ألفي منزل

بالفيديو.. تركيا تنشر صورا وأسماء سعوديين متورطين في قضية خاشقجي

ترامب: القمة مع زعيم كوريا الشمالية ستنعقد بعد انتخابات الكونغرس

سفير بريطانيا لدى طهران: الأوروبيون سيضعون نظاما مصرفيا جديدا للتداول مع إيران

بالصورة.. أرقام قياسية لإدارة ترامب في الاستقالات

فرنسا تشتعل ... مظاهرات حاشدة ضد ماكرون

مصر.. توجيه "ضربة استباقية قوية" للمسلحين بالعريش

ما هو السبب وراء تأجيل تشغيل معبر نصيب الحدودي للمرة الثالثة؟

الجنيه السوداني يتراجع في السوق السوداء بعد خفض قيمته

الأسير المضرب الشيخ خضر عدنان يتعرض لمضايقات شديدة

وثائق.. العدوان السعودي يشدد حصاره على اليمنيين ویصدر قائمة بالمواد الممنوع دخولها

تطورات جديدة حول ما اثار قلق السوريين تحت قبة البرلمان!

هل قُتل خاشقجي لأنه كان قريبا من أمراء آل سعود قبل أن يُصبح معارضا؟

سوريا.. هل يشكّل مرسوم العفو الرئاسي خطوة نحو المصالحة؟

النجم الكوميدي الأمريكي جيم كاري يصف ترامب بالخائن!

اولمبياد الشباب.. لاعبة جودو ايرانية تُمنع من المشاركة بسبب "الحجاب"

لدى لقائه مع نظيره القطري.. لاريجاني: لا مكان للغطرسة في عالمنا اليوم

الموظفة أم ربة المنزل.. أيهما الأفضل في الحياة الزوجية؟!

أميركا تمدد إعفاء حقل "رهام" الايراني للغاز من الحظر

الهيئة الوطنيّة للعريضة الشعبيّة في البحرين تعيّن رئيسة لها

الأکثر مشاهدة