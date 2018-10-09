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مراسل العالم في اليمن : قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة في الصوح قبالة نجران
مراسل العالم في اليمن : قتلى وجرحى من مرتزقة الجيش السعودي خلال انكسار زحف لهم على جبل النار قبالة جيزان
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روسيا تسعي لبيع منتجاتها الزراعية لمصر والسعودية

روسيا تسعي لبيع منتجاتها الزراعية لمصر والسعودية
الثلاثاء ٠٩ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأنه سيقدم حزمة من المنتجات الزراعية لبلاده إلى نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي سيستقبله يوم 17 أكتوبر.

العالم- مصر

وقال بوتين، خلال زيارته إلى مزارع شركة "راسفيت" في إقليم ستافروبول جنوب غرب روسيا: "سأستقبل قريبا الرئيس المصري، دعونا نقدم له تفاحكم".

بدوره، رد مدير شركة "راسفيت"، مراد غالييف، بالقول: "سنعطيكم كلا من التفاح والغرسة لكي تقدمها لهم (للسيسي ووفده)، سنساعدكم في هذا الاتجاه".

وتعهد بوتين بأنه سيقدم كل "هدايا ستافروبول" لنظيره المصري بكل سرور، فيما نصح رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، الذي شارك أيضا في الحديث، أن يطلع كذلك على نجاحات المزارعين الروس السعودية والإمارات، قائلا: "الحمد لله علاقاتنا معهما حسنة للغاية".

وأكد غالييف أن شركته تخطط للدخول إلى الأسواق الخارجية للمنتجات الزراعية.

من جانبه، عقب مدفيديف عن موافقته على هذه المبادرة مبينا: "بالمناسبة هذه السوق ضخمة لأنه لا ينمو على أرضهم ( السعودية و الإمارات) أي شيء من هذا النوع، وكانوا منذ البداية مرتبطين بأوروبا، لكن، في حال عرضنا عليهم سلعا جيدة وبأسعار قادرة على المنافسة، فإنهم سيشترون بضائعنا بلا شك".

المصدر: تاس + نوفوستي

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