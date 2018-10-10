أميركا تمدد إعفاء حقل "رهام" الايراني للغاز من الحظر

العالم - ايران

ووفقاً لوكالة رويترز، فقد منحت واشنطن لشركة شركة "بريتش بتروليوم" وسريتا للطاقة رخصة جديدة لمواصلة تشغيل حقل بحر الشمال المملوك جزئياً من قبل ايران، حيث يعتبر هذا الامر واحد من الاعفاءات النادرة التي تمنحها ادارة ترامب خاصة على اعتاب تنفيذ الجزء الثاني من الحظر الاميركي على صادرات النفط الايرانية.

واعلنت شركة سريتا للطاقة، في بيان لها، ان هذا التمديد للاعفاء سيسمح للشركة اكمال عملية نقل ملكية شركة "بريتش بتروليوم" في حقول غاز رهام، وبروس، وكيت الى شركة سريتا.

وتملك شركة النفط الوطنية الايرانية نصف اسهم حقل غاز رهام الذي يوفر 5 في المائة من الطلب البريطاني للغاز.