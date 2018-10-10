لاريجاني: لا مكان للغطرسة في عالمنا اليوم

العالم - ايران

ولدى لقائه مع نظيره القطري، احمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، في انطاليا التركية على هامش مؤتمر اتحاد برلمانات اوراسيا، أكد علي لاريجاني على دور قطر الايجابي في المنطقة، وقال: تم لحد الآن اتخاذ اجراءات ضدكم، الا انها لم تكن ذات تأثير، لأنكم عملتم بتدبير.

وأضاف: الآن لا ينبغي وجود غطرسة في المنطقة، لأن عالم اليم ليس عالما للغطرسة والسلطة، فهذا الامر لم يعد له مكان لا على الصعيد العالمي ولا الاقليمي.

وتابع: ان دول العالم تتحلى باليقظة، وتريد ان تكون تحيا باستقلالية، لذلك من الخطأ تخويف دول المنطقة، فهذا سلوك غير مدروس.

وأردف لاريجاني قائلا: ان العلاقات بين ايران وقطر تمضي في وتيرة متنامية، مشيدا بالتشاورات القائمة بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية.

من جانبه، لفت رئيس البرلمان القطري الى ان بلاده لديها علاقات جيدة منذ القدم مع ايران، وأشاد بشخصية لاريجاني قائلا: انتم شخص لديكم حكمة وتعرفون المنطقة جيدا، كما اننا نكن لكم الكثير من الاحترام لكم ولبلدكم.