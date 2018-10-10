للاعلام دور كبير باحباط مؤامرات الاعداء في زيارة الاربعين

العالم - ايران

وقال مهدي احمدي، في كلمته خلال الملتقى الثقافي والتعليمي للاربعين اليوم الاربعاء، انه كما يهتم انصار اهل البيت عليهم السلام بملحمة الزيارة الاربعينية فان اعداء الاسلام يركزون عليها ايضا لذلك فانه الى جانب الفرص هناك تهديدات ايضا.

واضاف، ان الحفاظ على مراسم الزيارة الاربعينية والارتقاء بها يتطلب حضورا واعيا من قبل الناشطين في وسائل الاعلام، لذلك ينبغي اعداد خطة للحفاظ على مراسم هذه الزيارة الملحمية وصونها.

واكد على ضرورة ان يعمل الناشطون في الحقل الثقافي على احباط مؤامرات الاعداء المناوئة لمراسم الزيارة الاربعينية كما ان الناشطين في وسائل الاعلام ينبغي ان يدخلون بشكل جاد في هذا الموضوع لانه لايمكن تبيين التهديدات والاضرار دون حضور وسائل الاعلام.

ولفت الى مشاركة مختلف الشعوب والقوميات الى جانب شرائح الشعب العراقي واطيافه في مراسم الزيارة الاربعينية، مؤكدا على المشاركة الفاعلة لوسائل الاعلام لتسجيل وقائع هذه الزيارة الكبرى لنقل ثقافتها الى الاجيال اللاحقة باعتبارها تراثا عالميا.