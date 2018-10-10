اللواء سليماني يعزي السيد نصر الله

العالم - ايران

وأشار سليماني إلى أن "أم عماد إمرأة أسطورية دافعت عن الإسلام ولبنان والمقاومة وأدخلت الرعب والخوف إلى الكيان الصهيوني، ووهبت نفسها وعائلتها وأولادها قرباناً للإسلام ولبنان وكانت العين والأذن واللسان لهذا النهج".

وأكد قائد لواء قوة القدس أن "أم عماد ليست أمّاً لعماد وإخوته بل كانت أمّاً لكل شهداء لبنان ولم تتوانَ يوماً عن الدفاع عن المقاومة".

وختم سليماني بالقول "أعزي صاحب الحزن الأكبر السيد نصر الله والعائلة المملوءة بالشهداء "آل مغنية" والشعب اللبناني والمقاومة على هذا المُصاب الجلل".