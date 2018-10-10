إيران توفد 2000 طبيب ومسعف الى العراق لخدمة زوار الاربعين

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وخلال مراسم شحن وإرسال الادوية والمعدات الطبية الى العتبات المقدسة على اعتاب زيارة الاربعين، قال علي مرعشي: هناك 40 مركزا طبيا للهلال الاحمر الايراني داخل العراق ستكون جاهزة لتقديم الخدمات للزوار، وقد تم إيفاد الفريق المشغل لمراكز العلاج للهلال الاحمر الى العراق، كما سيتم إيفاد سائر الفرق خلال هذا الاسبوع بالتدريج الى العتبات المقدسة.

وأوضح مرعشي ان الكادر الطبي للهلال الاحمر يشمل 90 طبيبا متخصصا في مختلف الاختصاصات بما فيها الجراحة والكسور والعظام والقلب والنسائيات والاطفال والمخ والاعصاب والطب النفسي، مضيفا: تم خلال هذا العام وللمرة الاولى إطلاق عيادة للطب التقليدي في كرلاء المقدسة.