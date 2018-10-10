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إيران توفد 2000 طبيب ومسعف الى العراق لخدمة زوار الاربعين

إيران توفد 2000 طبيب ومسعف الى العراق لخدمة زوار الاربعين
الأربعاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس المركز الطبي المخصص للحج والزيارة التابع لجمعية الهلال الاحمر الايرانية، اليوم الاربعاء، أنه سيتم إيفاد 2000 طبيب ومسعف الى العراق لتقديم الخدمات لزوار الاربعين، كما سيتم ارسال 200 طن من الادوية والمعدات الطبية.

العالم_إيران

وخلال مراسم شحن وإرسال الادوية والمعدات الطبية الى العتبات المقدسة على اعتاب زيارة الاربعين، قال علي مرعشي: هناك 40 مركزا طبيا للهلال الاحمر الايراني داخل العراق ستكون جاهزة لتقديم الخدمات للزوار، وقد تم إيفاد الفريق المشغل لمراكز العلاج للهلال الاحمر الى العراق، كما سيتم إيفاد سائر الفرق خلال هذا الاسبوع بالتدريج الى العتبات المقدسة.

وأوضح مرعشي ان الكادر الطبي للهلال الاحمر يشمل 90 طبيبا متخصصا في مختلف الاختصاصات بما فيها الجراحة والكسور والعظام والقلب والنسائيات والاطفال والمخ والاعصاب والطب النفسي، مضيفا: تم خلال هذا العام وللمرة الاولى إطلاق عيادة للطب التقليدي في كرلاء المقدسة.

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