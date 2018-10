12 لعبة الكترونية ايرانية ترشح لنيل جائزة المهرجان الدولي للألعاب الالكترونية

العالم_إيران

تم اختيار المرشحين النهائيين لنيل جائزة الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للألعاب الالكترونية في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقا، حيث تبين أن 12 لعبة ايرانية رشحت لنيل هذه الجائزة.

ونشر الموقع الرسمي لهذا المهرجان على الانترنت أسماء الالعاب المرشحة، ليتم إختيار افضل لعبة وفقا لتصويت المستخدمين في ذالك الموقع.

وتأتي الالعاب الإيرانية المرشحة كالتالي، حيث بإمكان المعجبين بها التصويت لصالحها في الموقع المحدد:

41148، Colimus! ،Electron ،Fisher Boy ،Flipping Filip ،Harmony Irregular Mobile ،King of Wealth ،Magnis،‌Mr Crow Don't open the envelope، Sweet Lemon و The Dark Wings 2.

ويذكر أنه في العام الماضي استطاعت عدد من الالعاب الايرانية نيل بعض الجوائز في هذا المهرجان.

ويمكن التصويت للعبة المفضلة عبر الرابط التالي:

http://mena.imgawards.com/winners-nominees/%DB%B3rd-imga-mena