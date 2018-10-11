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العداءة الايرانية صفرزادة بالمركز الثالث في العاب اسيا للمعاقين 2018

العداءة الايرانية صفرزادة بالمركز الثالث في العاب اسيا للمعاقين 2018
الأربعاء ١٠ أكتوبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٥ بتوقيت غرينتش

احرزت العداءة الايرانية 'هاجر صفر زادة' المركز الثالث في سباق العدو السريع ضمن العاب اسيا للمعاقين 2018 المقامة في العاصمة الاندونيسية جاكرتا.

تمكنت العداءة صفر زادة التي مثّلت الجمهورية الاسلامية الايرانية في المرحلة النهائية لمنافسات العدو السريع في جاكرتا، من قطع مسافة مائة متر في زمن وقدره 13 ثانية و68 جزء من المائة، لتحصد الميدالية البرونزية في هذه المسابقات.

وبذلك فقد احرزت العداءتان اليابانية والتالاندية حسب التسلسل المركزين الاول والثاني، فيما فازت العداءة الايرانية هاجر صفر زادة بالمركز الثالث في منافسات العدو السريع ضمن العاب اسيا 2018 للمعاقين في جاكرتا.

وبذلك، فقد حصدت القافلة الرياضية الايرانية المشاركة في الالعاب البارالمبية المقامة في اندونسيا، حتي الان، 78 ميدالية ملونة؛ بما يشمل 28 ذهبية و23 فضية و27 ميدالية برونية.

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